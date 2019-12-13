متلبسين في غرفة النوم.. سقوط شبكة دعارة بقرية بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم شبكة منافية للآداب وممارسة الدعارة فى حملة أمنية بقرية ميت عساس بمركز سمنود.





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمركز سمنود يقودها قواد وضبط ساقطة فى أحضان أحد الأشخاص.





وكانت معلومات وردت إلى لرئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة الرائد أحمد الشربيني بقيام أحد الأشخاص بإدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بمركز سمنود وجلب راغبى المتعة الحرام لممارسة الرذيلة مع الساقطات مقابل مبلغ مالي دون تمييز.



