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أخبار العالم

المرشح الخاسر ميهوبي يوجه رسالة إلى عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:15 م
عز الدين ميهوبي
عز الدين ميهوبي
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شيماء مصطفى
وجه المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، عز الدين ميهوبي، تهنئة للرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، بعد فوزه بالرئاسة.

وقال "ميهوبي" في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بتهاني الخالصة للسيد عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسا للجمهورية، مع تمنياتي له بالنجاح في مهامه الوطنية النبيلة وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري".

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية أعلنت، اليوم الجمعة، فوز تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.33%.

وتنافس في تلك الانتخابات خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل.

وحصل عبد المجيد تبون على أكثر من 4 ملايين و950 ألف صوت ليصبح الرئيس الثامن للجزائر.
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