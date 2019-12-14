فيديوجراف| نقاط مضيئة في فوز الزمالك على بيراميدز

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مساء أمس الخميس مباراة قوية أمام منافسه بيراميدز، في صراع التسابق نحو قمة الدوري.



وتمكن الزمالك من تحقيق فوز ثمين على بيراميدز.



الزمالك تمكن من التفوق على بيرامدز فنيا بشكل ملحوظ وعزز تفوقه بهدفين أحرزهما مصطفى محمد برأسية رائعة ومحمود علاء من ركلة جزاء، ليحسم المنافسة على المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن منافسة الأقرب بيراميدز الذي احتل المركز الخامس بعد الهزيمة.



ويهدد الزمالك حاليا نادي الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.



ولكن مباراة الزمالك وبيراميدز رغم أهميتها للقلعة البيضاء إلا أنها حملت نقاط مضيئة أخرى لفريق الزمالك وجماهيرة.



من خلال الفيديوجراف تعرف على النقاط المضيئة في فوز الزمالك على بيراميدز