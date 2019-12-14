ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| نقاط مضيئة في فوز الزمالك على بيراميدز

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:41 ص
صدى البلد
Advertisements
إسلام عبد الهادي
قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مساء أمس الخميس مباراة قوية أمام منافسه بيراميدز، في صراع التسابق نحو قمة الدوري.

وتمكن الزمالك من تحقيق فوز ثمين على بيراميدز.

الزمالك تمكن من التفوق على بيرامدز فنيا بشكل ملحوظ وعزز تفوقه بهدفين أحرزهما مصطفى محمد برأسية رائعة ومحمود علاء من ركلة جزاء، ليحسم المنافسة على المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن منافسة الأقرب بيراميدز الذي احتل المركز الخامس بعد الهزيمة.

ويهدد الزمالك حاليا نادي الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.

ولكن مباراة الزمالك وبيراميدز رغم أهميتها للقلعة البيضاء إلا أنها حملت نقاط مضيئة أخرى لفريق الزمالك وجماهيرة.

من خلال الفيديوجراف تعرف على النقاط المضيئة في فوز الزمالك على بيراميدز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. صدام عنيف بين الأهلي وبيراميدز

ترتيب الدوري المصري عقب مباريات اليوم | الأهلي في القمة والزمالك يترنح

أنا مش فاشل.. حلمي طولان يفي بوعده لـ مرتضى منصور ويفوز على الزمالك

ترتيب الدوري المصري : الأهلي طايح .. الزمالك في الدوامة.. سقوط جديد لبيراميدز

تعرف على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري العام

الأحمر يكسب والأبيض يتعادل.. توقعات الجماهير لمباراة الأهلي ودجلة والزمالك وبيراميدز.. فيديو

ترشيحاتنا

آداب زيارة المدينة المنورة.. الواجب والمحظور فعله

مصري أخفى أسرارًا عسكرية أمريكية في منزله | ماذا تعرف عن القضية؟

خالد جلال: الأهلي لا يحتاج كهربا.. واللاعب ترك الزمالك في وقت قاتل .. فيديو

هل يشعر الميت بزيارة أهله .. الإفتاء توضح |فيديو

بعد عزوف المنتجين عنه.. محمود حميدة: الجمهور عايز يتفرج على احمد عز

أخبار الفن | ظهور جديد لـ شمس البارودي.. شائعة زواج أحمد السعدني.. زينة تظهر بالحجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرك ولا باروكة.. مها أحمد تثير الجدل بإطلالة جريئة

ملكة جمال الأنوثة.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

بـ كرافت جلد | إيمان العاصي بإطلالة غريبة أمام المرآة