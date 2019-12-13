تريند الفن | ناهد السباعي تحرج الصحفيين في مسجد هيثم أحمد زكي.. فارق السن الحقيقي بين محمد الشرنوبي وخطيبته الجديدة

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:
ناهد السباعي: ممنوع دخول الصحفيين بـ مسجد هيثم أحمد زكي
أعلنت الفنانة ناهد السباعي، أنه الانتهاء من بناء جامع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في الجمعة السادسة بعد وفاته، حيث تم بناؤه من قبل أصدقائه كصدقة جارية على روحه.
شيك أوى البنطلون ده.. رضوى الشربيني تخطف أنظار جمهورها بهذه الطريقة ..شاهد
شاركت الإعلامية رضوى الشربينى جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".
تعرف على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض
تداول رواد السوشيال ميديا، معلومات خاطئة عن الفارق العمري بين المطرب والفنان محمد الشرنوبي، وخطيبته راندا رياض، مديرة اعمال المطربة أنغام، حيث قالوا إنها تكبره بما يقرب من 5 سنوات.
ناهد السباعي: ممنوع دخول الصحفيين بـ مسجد هيثم أحمد زكي
أعلنت الفنانة ناهد السباعي، أنه الانتهاء من بناء جامع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في الجمعة السادسة بعد وفاته، حيث تم بناؤه من قبل أصدقائه كصدقة جارية على روحه.
شيك أوى البنطلون ده.. رضوى الشربيني تخطف أنظار جمهورها بهذه الطريقة ..شاهد
شاركت الإعلامية رضوى الشربينى جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".
تعرف على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض
تداول رواد السوشيال ميديا، معلومات خاطئة عن الفارق العمري بين المطرب والفنان محمد الشرنوبي، وخطيبته راندا رياض، مديرة اعمال المطربة أنغام، حيث قالوا إنها تكبره بما يقرب من 5 سنوات.