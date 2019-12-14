ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تستعد للمنافسة في 2020 باستثمار 8 مليارات دولار

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:11 ص
سامسونج تستعد للمنافسة
سامسونج تستعد للمنافسة في 2020 باستثمار 8 مليار دولار
Advertisements
ندى على

كشفت وكالة رويترز أن شركة سامسونج تخطط لاستثمار 8 مليار دولار إضافية في تصنيع رقاقات الهواتف المحمولة والصناعة المتعلقة بها، وذلك بمصنع الشركة بالصين لتعزيز إنتاج رقاقات ذاكرة الفلاش من نوع NAND.

وتخطط الشركة لانتاج الرقاقات لتغطية ما تحتاجه في صنع الهواتف التى ستقوم باصدارها في 2020 والتى ستكون بتقنية 5G، وتعد شركة سامسونج أكبر مصنع لذاكرة الفلاش من نوع NAND في العالم.

وفي عام 2017 أعلنت سامسونج أنها ستستثمر 7 مليون دولار في صناعة ذاكرة الفلاش.

وكانت شركة سامسونج قد باعت مليون نسخة من هاتف Samsung Galaxy Fold منذ إصداره في شهر سبتمبر الماضى رغم الانتقادات التى وجهت له قبل إطلاقه إلى السوق، وكان من المتوقع ألا يحقق الهاتف أى طفرة في المبيعات حيث قالت الشركة إنها ستضعه تحت التجربة لاختبار وقياس الآراء عنه.

ويعتبر الهاتف هو الأول من نوعه في هذه الفئة حيث سيشجع نجاح الهاتف الشركات الأخرى بتصنيعه بالإضافة إلى أنها ستطور العديد من هذا النوع من الهواتف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Samsung تقرر الاستغناء عن اللوجو الشهير فى هذا الهاتف

Samsung تطلق تخفيضات كبيرة على Galaxy Tab A 2019

رغم مشاكله العديدة.. سامسونج تتوقع بيع 6 ملايين هاتف قابل للطي في 2020

لا تشتري Samsung Galaxy Fold .. لهذا السبب

للمرة الثانية.. نفاد نسخ Samsung Galaxy Fold فى الصين

هواوي تكشف غدا عن الـ Mate X بـ 38 ألف جنيه

ترشيحاتنا

هنا الزاهد: شكرا لكل من صوت لى بمهرجان وشوشة

متحدث الجيش الليبي يكشف آخر تطورات الأوضاع في البلاد

بعد واقعة قتله.. #هيثم_اسماعيل يتصدر تويتر.. والمغردون: قتل ظلم

ب ٢ جنيه.. وصفة لطرد حصوات الكلى والمثانة

أسامة نبيه: كهربا مسئول عن نجاحه أو فشله مع الأهلي.. وشرف لي تدريب الزمالك

أحدث ظهور لـ هيلاري كلينتون يثير تساؤلات عن خضوعها لعمليات تجميل | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرك ولا باروكة.. مها أحمد تثير الجدل بإطلالة جريئة

ملكة جمال الأنوثة.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

بـ كرافت جلد | إيمان العاصي بإطلالة غريبة أمام المرآة