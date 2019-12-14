سامسونج تستعد للمنافسة في 2020 باستثمار 8 مليارات دولار

كشفت وكالة رويترز أن شركة سامسونج تخطط لاستثمار 8 مليار دولار إضافية في تصنيع رقاقات الهواتف المحمولة والصناعة المتعلقة بها، وذلك بمصنع الشركة بالصين لتعزيز إنتاج رقاقات ذاكرة الفلاش من نوع NAND.
وتخطط الشركة لانتاج الرقاقات لتغطية ما تحتاجه في صنع الهواتف التى ستقوم باصدارها في 2020 والتى ستكون بتقنية 5G، وتعد شركة سامسونج أكبر مصنع لذاكرة الفلاش من نوع NAND في العالم.
وفي عام 2017 أعلنت سامسونج أنها ستستثمر 7 مليون دولار في صناعة ذاكرة الفلاش.
وكانت شركة سامسونج قد باعت مليون نسخة من هاتف Samsung Galaxy Fold منذ إصداره في شهر سبتمبر الماضى رغم الانتقادات التى وجهت له قبل إطلاقه إلى السوق، وكان من المتوقع ألا يحقق الهاتف أى طفرة في المبيعات حيث قالت الشركة إنها ستضعه تحت التجربة لاختبار وقياس الآراء عنه.
ويعتبر الهاتف هو الأول من نوعه في هذه الفئة حيث سيشجع نجاح الهاتف الشركات الأخرى بتصنيعه بالإضافة إلى أنها ستطور العديد من هذا النوع من الهواتف.