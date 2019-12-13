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رياضة

وزير الرياضة العراقي: تنظيم مصر للبطولات المختلفة نال تقدير واحترام العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:37 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنظيره العراقي الدكتور أحمد رياض ، وبحث الوزيران آليات التعاون المشترك بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي .

وخلال اللقاء ، أكد أشرف صبحي عمق العلاقات التاريخية مع دولة العراق الشقيقة ، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة تشهد تعاونا مشتركا على صعيد المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية .

من جانبه وجه الدكتور أحمد رياض وزير الشباب والرياضة العراقي التهنئة إلى " صبحي " على النجاحات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في المجال الشبابي والرياضي ، مشيدًا بمستوى البنية التحتية الرياضة المصرية ، والتنظيم المميز للعديد من البطولات الرياضية على كافة المستويات القارية والدولية والعالمية والتي نالت احترام وتقدير العالم.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيران بمؤتمر " السلام والرياضة " بموناكو والذي يقام سنويًا تحت رعاية الأمير " ألبرت " أمير موناكو بدولة بفرنسا تحت شعار " أبطال رياضيون من أجل السلام ... لدعم قيم السلام والتسامح " خلال الفترة من الخميس 12 إلى 13 ديسمبرالجاري بمشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة من دول العالم .
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