ضحية التنمر يكشف لـصدى البلد تفاصيل رسالته للرئيس السيسى..فيديو

قال جون مانوث، ضحية التنمر، إنه تفاجأ بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى له لحضور منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع رد فعل الرئيس على ما تعرض له من تنمر، لافتًا إلى أنه ولد فى مصر فى عام 2004 لأسرة من جنوب السودان تعيش فى البلاد منذ عدة السنوات.



وأضاف جون مانوث فى تصريحات خاصة لصدى البلد، " أنا افتكرت ان الموضوع انتهى بالكلام اللى تم لقاء العائلتين ببعضهم واعتذار الشباب فقط"، مشيرًا إلى أن هناك الكثيرين يتعرضون للتنمر بشكل شبه يومى ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.



وتابع " أنا كنت زعلان من اللى حصلى ولكن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى نسيتنى، وعايز اقوله أول ما أشوفه بشكرك يا سيادة الرئيس على دعوتك لى لحضور المؤتمر، وربنا يخليك لمصر وجنوب السودان ويديك طول العمر وتبقى بخير".



ووجه ضحية التنمر، رسالة خاصة للشعب المصرى، قائلًا " أنا بشكر شعب مصر كله، مؤكدًا أن مصر والسوادن كيان واحد، مضيفًا " ياريت ما يحصلش حاجة زى دى تانى لأى حد فى مصر بغض النظر عن جنسيته أو لون".



وكان جون قد تلقى دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة وظهر جون جالسًا بجوار الرئيس خلال افتتاح أولى مسرح منتدى شباب العالم.



منتدى شباب العالم، حدث سنوى عالمى يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدى فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.