ترشيحات جمعية سياتل لنقاد السينما لأفضل أعمال 2019

اعلنت "جمعية سياتل لنقاد السينما" عن الأعمال المرشحة لجوائز العام وجاءت ال ترشيحات كالتالى:
- الجوكر "Joker"
- ريد "Us"
- الفستان الأحمر من فيلم "In Fabric"
- روز ذا هات "Doctor Sleep"
- راسل بوفالينو "The Irishman"
أفضل "مؤثرات بصرية" في السنة:
-AD ASTRA
-ALITA: BATTLE ANGEL
-AVENGERS: ENDGAME
-THE IRISHMAN
-1917
أفضل "الانتاج التصميمي" في السنة:
- THE IRISHMAN
- LITTLE WOMEN
- ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
- PARASITE
- 1917
المرشحين لأفضل "تصميم الأزياء" في السنة:
- DOLEMITE IS MY NAME
- DOWNTON ABBEY
- LITTLE WOMEN
- ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD
- ROCKETMAN
المرشحين لأفضل "تصوير سينمائي" في السنة:
- جارين بلاشكي عن "THE LIGHTHOUSE"
- روجر ديكنز عن "1917"
- روبيرت ريتشاردسون عن "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD"
- هونغ جيونج بيو عن "PARASITE"
- كلير ماثون عن "PORTRAIT OF A LADY ON FIRE"
المرشحين لأفضل "موسيقى أصلية" في السنة:
- توماس نيومان عن "1917"
- هيلدر غوناردوتير عن "JOKER"
- دانييل لوباتين عن "UNCUT GEMS"
- مايكل أبيلس عن "US"
- ايميل ميسري عن "THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO"
المرشحين لأفضل "فيلم غير ناطق بالأنجليزية:
- THE FAREWELL
- MONOS
- PAIN & GLORY
- PARASITE
- PORTRAIT OF A LADY ON FIRE
المرشحين لأفضل "سيناريو أصلي":
- THE FAREWELL
- THE IRISHMAN
- KNIVES OUT
- MARRIAGE STORY
- PARASITE
المرشحين لأفضل "ممثل مساعد":
-- ويليم دافو عن "THE LIGHTHOUSE"
- سونغ كانغ هو عن "PARASITE"
- جو بيشي عن "THE IRISHMAN"
- براد بيت عن "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD"
- توم هانكس عن "A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD"
المرشحات لأفضل "ممثلة في دور مساعد" في السنة:
- لورا ديرن عن "MARRIAGE STORY"
- جينيفر لوبيز عن "HUSTLERS"
- فلورنسا بوغ عن "LITTLE WOMEN"
- تايلور راسيل عن "WAVES"
Zhao Shuzhen عن THE FAREWELL
المرشحين لأفضل "ممثل بدور رئيسي" في السنة:
- أنتونيو بانديراس عن "PAIN AND GLORY"
- روبرت دي نيرو عن "THE IRISHMAN"
- آدم درايفر عن "MARRIAGE STORY"
- خواكين فينيكس عن "JOKER"
- آدم ساندلر عن "UNCUT GEMS"
المرشحات لأفضل "ممثلة بدور رئيسي" في السنة:
- أوكوافينا عن "THE FAREWELL"
- سكارليت جوهانسون عن "MARRIAGE STORY"
- لوبيتا نيونغو عن "US"
- سيرشا رونان عن "LITTLE WOMEN"
- رينيه زيلويغر عن "JUDY"
المرشحين لجائزة "افضل مخرج":
- روبرت ايغرز عن "THE LIGHTHOUSE"
- جريتا جيروج عن "LITTLE WOMEN"
- بونغ جون هو عن "PARASITE"
- الأخوان سافدي عن "UNCUT GEMS"
- مارتن سكورسيزي عن "THE IRISHMAN"
المرشحين لأفضل "فيلم" في السنة:
- THE LIGHTHOUSE
- 1917
- THE FAREWELL
- FORD V FERRARI
- THE IRISHMAN
- LITTLE WOMEN
- MARRIAGE STORY
- ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD
- PARASITE
- UNCUT GEMS
المرشحين لأفضل فيلم "وثائقي":
- AMERICAN FACTORY
- APOLLO 11
- FOR SAMA
- FYRE
- HONEYLAND
المرشحين لأفضل فيلم "انيميشين":
- FROZEN II
- HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
- I LOST MY BODY
- MISSING LINK
- TOY STORY 4
- الجوكر "Joker"
- ريد "Us"
- الفستان الأحمر من فيلم "In Fabric"
- روز ذا هات "Doctor Sleep"
- راسل بوفالينو "The Irishman"
أفضل "مؤثرات بصرية" في السنة:
-AD ASTRA
-ALITA: BATTLE ANGEL
-AVENGERS: ENDGAME
-THE IRISHMAN
-1917
أفضل "الانتاج التصميمي" في السنة:
- THE IRISHMAN
- LITTLE WOMEN
- ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
- PARASITE
- 1917
المرشحين لأفضل "تصميم الأزياء" في السنة:
- DOLEMITE IS MY NAME
- DOWNTON ABBEY
- LITTLE WOMEN
- ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD
- ROCKETMAN
المرشحين لأفضل "تصوير سينمائي" في السنة:
- جارين بلاشكي عن "THE LIGHTHOUSE"
- روجر ديكنز عن "1917"
- روبيرت ريتشاردسون عن "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD"
- هونغ جيونج بيو عن "PARASITE"
- كلير ماثون عن "PORTRAIT OF A LADY ON FIRE"
المرشحين لأفضل "موسيقى أصلية" في السنة:
- توماس نيومان عن "1917"
- هيلدر غوناردوتير عن "JOKER"
- دانييل لوباتين عن "UNCUT GEMS"
- مايكل أبيلس عن "US"
- ايميل ميسري عن "THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO"
المرشحين لأفضل "فيلم غير ناطق بالأنجليزية:
- THE FAREWELL
- MONOS
- PAIN & GLORY
- PARASITE
- PORTRAIT OF A LADY ON FIRE
المرشحين لأفضل "سيناريو أصلي":
- THE FAREWELL
- THE IRISHMAN
- KNIVES OUT
- MARRIAGE STORY
- PARASITE
المرشحين لأفضل "ممثل مساعد":
-- ويليم دافو عن "THE LIGHTHOUSE"
- سونغ كانغ هو عن "PARASITE"
- جو بيشي عن "THE IRISHMAN"
- براد بيت عن "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD"
- توم هانكس عن "A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD"
المرشحات لأفضل "ممثلة في دور مساعد" في السنة:
- لورا ديرن عن "MARRIAGE STORY"
- جينيفر لوبيز عن "HUSTLERS"
- فلورنسا بوغ عن "LITTLE WOMEN"
- تايلور راسيل عن "WAVES"
Zhao Shuzhen عن THE FAREWELL
المرشحين لأفضل "ممثل بدور رئيسي" في السنة:
- أنتونيو بانديراس عن "PAIN AND GLORY"
- روبرت دي نيرو عن "THE IRISHMAN"
- آدم درايفر عن "MARRIAGE STORY"
- خواكين فينيكس عن "JOKER"
- آدم ساندلر عن "UNCUT GEMS"
المرشحات لأفضل "ممثلة بدور رئيسي" في السنة:
- أوكوافينا عن "THE FAREWELL"
- سكارليت جوهانسون عن "MARRIAGE STORY"
- لوبيتا نيونغو عن "US"
- سيرشا رونان عن "LITTLE WOMEN"
- رينيه زيلويغر عن "JUDY"
المرشحين لجائزة "افضل مخرج":
- روبرت ايغرز عن "THE LIGHTHOUSE"
- جريتا جيروج عن "LITTLE WOMEN"
- بونغ جون هو عن "PARASITE"
- الأخوان سافدي عن "UNCUT GEMS"
- مارتن سكورسيزي عن "THE IRISHMAN"
المرشحين لأفضل "فيلم" في السنة:
- THE LIGHTHOUSE
- 1917
- THE FAREWELL
- FORD V FERRARI
- THE IRISHMAN
- LITTLE WOMEN
- MARRIAGE STORY
- ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD
- PARASITE
- UNCUT GEMS
المرشحين لأفضل فيلم "وثائقي":
- AMERICAN FACTORY
- APOLLO 11
- FOR SAMA
- FYRE
- HONEYLAND
المرشحين لأفضل فيلم "انيميشين":
- FROZEN II
- HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
- I LOST MY BODY
- MISSING LINK
- TOY STORY 4