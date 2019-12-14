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فن

ترشيحات جمعية سياتل لنقاد السينما لأفضل أعمال 2019

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
اعلنت "جمعية سياتل لنقاد السينما" عن الأعمال المرشحة لجوائز العام وجاءت ال ترشيحات كالتالى:

‏- الجوكر "Joker"
‏- ريد "Us"
‏- الفستان الأحمر من فيلم "In Fabric"
‏- روز ذا هات "Doctor Sleep"
‏- راسل بوفالينو "The Irishman"

أفضل "مؤثرات بصرية" في السنة:
‎-AD ASTRA
‎-ALITA: BATTLE ANGEL
‎-AVENGERS: ENDGAME
‎-THE IRISHMAN
‎-1917

أفضل "الانتاج التصميمي" في السنة:
‎- THE IRISHMAN
‎- LITTLE WOMEN
‎- ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
‎- PARASITE
‎- 1917

المرشحين لأفضل "تصميم الأزياء" في السنة:
‎- DOLEMITE IS MY NAME
‎- DOWNTON ABBEY
‎- LITTLE WOMEN
‎- ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD
‎- ROCKETMAN

المرشحين لأفضل "تصوير سينمائي" في السنة:
‏- جارين بلاشكي عن "THE LIGHTHOUSE"
‏- روجر ديكنز عن "1917"
‏- روبيرت ريتشاردسون عن "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD"
‏- هونغ جيونج بيو عن "PARASITE"
‏- كلير ماثون عن "PORTRAIT OF A LADY ON FIRE"

المرشحين لأفضل "موسيقى أصلية" في السنة:
‏- توماس نيومان عن "1917"
‏- هيلدر غوناردوتير عن "JOKER"
‏- دانييل لوباتين عن "UNCUT GEMS"
‏- مايكل أبيلس عن "US"
‏- ايميل ميسري عن "THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO"

المرشحين لأفضل "فيلم غير ناطق بالأنجليزية:
‏- THE FAREWELL
‏- MONOS
‏- PAIN & GLORY
‏- PARASITE
‏- PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

المرشحين لأفضل "سيناريو أصلي":
‎- THE FAREWELL
‎- THE IRISHMAN
‎- KNIVES OUT
‎- MARRIAGE STORY
‎- PARASITE

المرشحين لأفضل "ممثل مساعد":
‏-- ويليم دافو عن "THE LIGHTHOUSE"
‏- سونغ كانغ هو عن "PARASITE"
‏- جو بيشي عن "THE IRISHMAN"
‏- براد بيت عن "ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD"
‏- توم هانكس عن "A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD"

المرشحات لأفضل "ممثلة في دور مساعد" في السنة:
‏- لورا ديرن عن "MARRIAGE STORY"
‏- جينيفر لوبيز عن "HUSTLERS"
‏- فلورنسا بوغ عن "LITTLE WOMEN"
‏- تايلور راسيل عن "WAVES"
‏Zhao Shuzhen عن THE FAREWELL

المرشحين لأفضل "ممثل بدور رئيسي" في السنة:
‏- أنتونيو بانديراس عن "PAIN AND GLORY"
‏- روبرت دي نيرو عن "THE IRISHMAN"
‏- آدم درايفر عن "MARRIAGE STORY"
‏- خواكين فينيكس عن "JOKER"
‏- آدم ساندلر عن "UNCUT GEMS"

المرشحات لأفضل "ممثلة بدور رئيسي" في السنة:
‏- أوكوافينا عن "THE FAREWELL"
‏ - سكارليت جوهانسون عن "MARRIAGE STORY"
‏- لوبيتا نيونغو عن "US"
‏- سيرشا رونان عن "LITTLE WOMEN"
‏- رينيه زيلويغر عن "JUDY"

المرشحين لجائزة "افضل مخرج":
‏- روبرت ايغرز عن "THE LIGHTHOUSE"
‏- جريتا جيروج عن "LITTLE WOMEN"
‏- بونغ جون هو عن "PARASITE"
‏- الأخوان سافدي عن "UNCUT GEMS"
‏- مارتن سكورسيزي عن "THE IRISHMAN"

‎المرشحين لأفضل "فيلم" في السنة:
‎- THE LIGHTHOUSE
‎- 1917
‎- THE FAREWELL
‎- FORD V FERRARI
‎- THE IRISHMAN
‎- LITTLE WOMEN
‎- MARRIAGE STORY
‎- ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD
‎- PARASITE
‎- UNCUT GEMS

المرشحين لأفضل فيلم "وثائقي":
‎- AMERICAN FACTORY
‎- APOLLO 11
‎- FOR SAMA
‎- FYRE
‎- HONEYLAND

‎المرشحين لأفضل فيلم "انيميشين":
‎- FROZEN II
‎- HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
‎- I LOST MY BODY
‎- MISSING LINK
‎- TOY STORY 4
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