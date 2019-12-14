في عيد ميلاد اللمبي محمد سعد.. شاهد أول ظهور له على الشاشة

يحل اليوم السبت 14 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان الكوميدي محمد سعد، الـ51، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1968، وهو فنان صاحب شخصيات مثيرة للجدل، من بينها: (اللمبي، عوكل، تتح، بوحة، الحناوي... إلخ).



بدأ محمد سعد مشواره الفني بأدوار صغيرة لم يلتفت الجمهور إليها، فقد شارك بدور صغير في فيلم «عليش دخل الجيش» للفنان يونس شلبي عام 1988، حيث قدم شخصية مقدم فقرات السيرك، ثم شارك في مسلسل «ما زال النيل يجري» للفنانة فردوس عبد الحميد عام 1992، في دور رجل صعيدي.



وكانت مشاركة محمد سعد، في فيلم «الطريق إلى إيلات» بدور قناوي، نقطة فارقة في بداية مشواره الفني، حيث زادت مساحة دوره، وأبرز وأكد من خلاله ثقل موهبته الفنية حقًا، ثم تحول «سعد» كليًا عام 2000، حينما قدم شخصية «اللمبي» للمرة الأولى من خلال فيلم «الناظر» للنجم الكوميدي الراحل علاء ولي الدين، والمخرج شريف عرفة.



وبعد عامين من نجاح شخصية «اللمبي» للفنان محمد سعد، استنسخها في فيلم آخر بنفس الاسم للمخرج وائل إحسان، وكانت انطلاقة حقيقية له وصعوده إلى قمة النجومية محققًا أعلى الإيرادات به، لكن نجاح الشخصية جعله يستنسخ منها شخصيات أخرى مشابهة، ما عرضه للانتقادات، ورأى النقاد أن هذا هو السبب الحقيقي في انهيار نجومية «سعد».