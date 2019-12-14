صفيلح عمان.. ثروة بحرية وقيمة اقتصادية تقدر بالملايين ..صور



وقد دفع ارتفاع سعر الصفيلح إلى ازدياد أعداد الغواصين بشكل ملحوظ وظهور ممارسات خاطئة من أهمها صيد الأحجام الصغيرة التي لم تصل إلى حجم النضوج والتكاثر وتقليب الصخور التي يوجد بها الصفيلح وتعريض بيئة هذه الثروة لتدهور مصايدها وانخفاض الإنتاج.



ويستخدم الصيادون في استخراج محارة الصفيلح التي تكون ملتصقة بالصخور أداة تشبه السكين ونظارة للعين وسلة مربوطة حول الخصر فقط ولا يسمح باستخدام أسطوانات الأوكسجين والأدوات الحديثة الأخرى في الصيد حفاظا على محدودية الاستخراج حيث يتم بيعها للتجار الذين يقومون بتجهيزه للتصدير إلى الأسواق الخارجية وخاصة إلى دول شرق آسيا.



والصفيلح كائن بحري من الرخويات وحيدة الصدفة يعيش في المناطق الساحلية ذات الشواطئ الصخرية التي تكثر بها الطحالب والأعشاب البحرية وهو من الأنواع البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية في الأسواق العالمية.



ويعتبر الصفيلح من الأحياء البحرية ذات القيمة الغذائية العالية ويحتوي على نسبة عالية من البروتين وهناك ما يقارب 120 نوعا منه ينتشر في بحار العالم ويتركز غالبا إلى جانب السلطنة في اليابان وأستراليا والمكسيك ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا.



وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية ممثلة في المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار قد أكملت استعداداتها للموسم الحالي بعد الحظر لمدة عامين الذي أقرته الوزارة للمحافظة على مخزون الثروة حيث بلغ الإنتاج في موسم 2016م حوالي ‏‏819 ر54 طن.



وقامت المديرية بإصدار تراخيص الغوص وصيد الصفيلح للغواصين إضافة إلى تحديد مراكز استقبال الإنتاج في كل من حينو ووادي عين بولاية مرباط ومناطق صوب وسدح وفوشي وحيطوم وحدبين وحاسك بولاية سدح.



كما قامت المديرية بتجهيز فرق الرقابة بالتعاون مع الرقابة المركزية بالوزارة وقيادة شرطة محافظة ظفار للوقوف على تطبيق اللوائح والأنظمة والإجراءات المنظمة لموسم الغوص.



كما أن حظر الغوص على صيد الصفيلح ما زال قائما بالنسبة لمنطقة الغوص الواقعة في ولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة صوقرة بمحافظة الوسطى بينما يسمح الغوص هذا الموسم في سواحل ولايتي مرباط وسدح.





تحتفى سلطنة عمان بفعاليات موسم "الصفيلح"، بمحافظة ظفار، حيث يعتبر الصفيلح من الثروات البحرية الهامة والنادرة التي تزخر بها سلطنة عمان، ويصل سعر الكيلو إلى أكثر من 40 ريالًا عمانيًا.الصفيلح الذي يعرف عربيا باسم « أذن البحر» وعالميا «الابالوني» يعد من الثروات البحرية النادرة والهامة التي تزخر بها المياه العمانية، ويستمر الموسم لمدة عشرة أيام.ويعد الغوص على الصفيلح من أهم مواسم الصيد في محافظة ظفار حيث ينحصر في الشواطئ الواقعة بين ولاية مرباط ونيابة شربثات بولاية شليم وجزر الحلانيات إضافة إلى وجود مصايد صغيرة بنيابة صوقرة بمحافظة الوسطى ويوجد في المياه العمانية نوع واحد من الصفيلح يسمى "هليوتس ماريا" .