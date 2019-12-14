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أخبار العالم

بتكليف من قابوس.. وزير الرياضة العمانى يشارك في فعاليات منتدى شباب العالم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
الشيخ سعد بن محمد
الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
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مـيــــــس رضــــا
يشارك الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف، وزير الشئون الرياضية بسلطنة عمان، في منتدى شباب العالم، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ.

وجاءت مشاركة السعدى بتكليف من السلطان قابوس بن سعيد.

وتنطلق اليوم، السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث من المقرر أن يلقي المنتدى الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتدى بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.

وتنطلق فعاليات المنتدى خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويشهد المنتدى هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.

وانطلقت أمس الأول، الخميس، فعاليات مسرح شباب العالم، من خلال العرض المسرحي "محاكمة سانتا كلوز"، وعرض لأغنية "أنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم، بتقنية الهولوجرام، وسط حالة من الدهشة والتفاعل الكبير من الحضور.
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