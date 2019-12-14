هند النعساني: العالم ينتظر انطلاق منتدى الشباب على أرض السلام.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، إن مصر والعالم بصدد انطلاق حدث مهم جدا اليوم السبت، يقام على أرض مصر مدينة شرم الشيخ أرض السلام، والذي أصبحنا ننتظره كل عام، وهو منتدى شباب العالم.





وأضافت هند النعساني، في برنامجها «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن منتدى شباب العالم يتضمن أحداثا وموضوعات مهمة جدا، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن انطلاق المنتدى اليوم وسط مشاركة نحو 7 آلاف مشارك من كل دول العالم.





وتنطلق فعاليات "منتدى شباب العالم " في نسخته الثالثة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.





ومنتدى شباب العالم، منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



