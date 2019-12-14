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سيارات

محدش يعرفها.. 5 إشارات يدوية لـ رجال المرور في الشارع المصري

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:47 م
اشارات يدوية
اشارات يدوية
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أحمد مهدي
يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء لمعرفة الإشارات اليدوية لرجال المرور في الشارع المصري.

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يطلق رجال المرور 5 إشارات خلال تواجدهم بالشوارع وهي:

- مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام فى مواجهة بطن الكف.

- مد الذراع الأيمن أفقيا على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف فى مواجهة ظهر الكف.

- مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف أو الذراعين يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من أى اتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين، ويجوز خفض الذراعين أو إحداهما بعد التأكد من الوقوف الفعلى للمركبات.

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- تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية يعنى السماح بمرور المركبات فى الاتجاه الذى يشير إليه اتجاه دوران الذراع فى حركة من أعلى إلى أسفل.

- تحريك النور الأحمر بحركة ترددية يعنى إيقاف مستعملى الطريق الموجه إليهم هذا النور.
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