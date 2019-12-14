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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: استمعنا لشرح كامل حول جامعة الملك سلمان الدولية وكلياتها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:00 م
لجامعة الملك سلمان
لجامعة الملك سلمان الدولية
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نبيل أبو السعود
شارك الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم في زيارة لجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ ضمن وفد من رؤساء الجامعات المصرية ، وذلك في إطار فعاليات منتدى شباب العالم الذي تنطلق نسخته الثالثة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 14-17 ديسمبر 2019، وبدعوة كريمة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال شديد إنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى شرح كامل عن جامعة الملك سلمان الدولية وفروعها وكلياتها المتميزة، مضيفًا أنه تم عقد لقاء مع قناة صدى البلد لتسليط الضوء على انتخابات الاتحادات الطلابية التي عقدت في جامعة الفيوم في الفترة الماضية وأيضا المراكز التي حصدتها الجامعة في التصنيفات الدولية للجامعات.

وأشار إلى أنه سيشارك مساء اليوم في مأدبة العشاء التي تقام بمركز شرم الشيخ للمؤتمرات بدعوة كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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