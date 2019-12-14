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مرأة

لـ مرضى السرطان.. اتبع هذه النصائح لعدم الإصابة بـ فقر الدم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
يعاني الكثيرون من أمراض السرطان بكل أنواعه، ويخضع للعلاج الكيماوي الذي يلحق الضرر بالصحة النفسية والجسمانية، وخاصًة نخاع العظام الذي يتم فيه تكوين خلايا الدم الحمراء، والتي تؤثر بالسلب على خلايا الدم الحمراء والبيضاء، مما يؤدي إلى فقر الدم والعدوى المحتملة.

كشفت جمعية السرطان الكيميائية إن عوامل الخطر تزيد من احتمال إصابة الشخص الذي يخضع لعلاج السرطان بالكيماوي بانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء الذي يسمى فقر الدم، وانخفاض مستوي الهيموغلوبين في الدم قبل بدء العلاج.

وأكدت الأبحاث عن فقر الدم واحد من الاثار الجانبية الاكثر شيوعًا من العلاج الكيميائي، فيصيب به من 30% لـ 90% من مرضى السرطان، كما تشمل الاثار الجانبية تساقط الشعر، والامساك او الاسهال، والاعياء الشديد والحمى، وآلام حادة في الجسم بالكامل، وضيق في التنفس.

نصح الأطباء وفقًا لموقع "livestrong"
أن اتباع نظام غذائي صحي، تساعد في الحماية من الاصابة بمرض فقر الدم الناتج عن العلاج الكيميائي، وذلك عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد التي تعزز من خلايا الدم الحمراء، الموجودة في المنتجات الحيوانية، والمصادر النباتية.

وتابع أحد الأطباء ان يجب الكثرة من تناول اللحوم لامتصاص الجسم لها بسهولة، كذلك المأكولات البحرية، وتناول الخضروات والفاصوليا والمكسرات، والفاكهة الطازجة.
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