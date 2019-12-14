غدا.. المالية تبيع أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

تبيع وزارة المالية غدا الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما، بقيمة إجمالية تقدر بـ19 مليار جنيه، ضمن مستهدفاتها لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة.



وتستهدف الوزارة لبيع أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ9.75 مليار جنيه، من خلال البنك المركزي المصري.



أرجع وزارة المالية إلي عمليات بيع أذون الخزانة إلي احتياجاتها التمويلية لسداد عجز الموازنة العامة، إذ تخطط لبيع أداوت دين من سندات وأذون الخزانة علي مدار الأسبوع الحالي بـ 41.75 مليار جنيه.



وبطرح اجلي الخزانة غدا بقيمة 19 مليار جنيه، يتبقي لوزارة المالية طرح أجلي 182 و364 يوما و كذلك سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 22.75 مليار جنيه يومي الإثنين و الخميس من الأسبوع الجاري.

