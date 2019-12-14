سر الخلطة السورية .. طريقة عمل سلطة بابا غنوج

يعتبر البابا غنوج هو احد السلطات التي يعشقها الكثير وتقدم بجانب الاطعمة المختلفة ، ويمكنك ان تتعرفي طريقة عمل سلطة بابا غنوج



مقادير سلطة بابا غنوج

١ باذنجان كبير

١⁄٤ كوب طحينة

٣ ملعقة كبيرة لبن زبادي

٢ ملعقة صغيره زيت زيتون

١ ملعقة صغيره خل

١⁄٢ ملعقة صغيره ملح

٤فصوص توم

طريقة تحضير سلطة بابا غنوج

١. تشوى حبة الباذنجان على النار، ثم تقشر وتهرس جيدًا الى ان تصبح خليط ناعم.



٢. تضاف الطحينة الى الباذنجان ويخلطوا جيدًا ثم يضاف اللبن، الخل والملح ويخلطوا جيدًا.



٣. يسكب البابا غنوج في طبق التقديم ، يضاف على وجهه زيت الزيتون ويقدم فورًا.