ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل الاستحاضة تمنع المرأة من الصلاة والصيام.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:19 م
الاستحاضة
الاستحاضة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المرأة المستحاضة لها أن تتوضأ وتصلى وتقرأ القرآن وتفعل جميع العبادات مثل المرأة السليمة تمامًا.

وأضافت دار الإفتاء، أن المرأة المستحاضة يجوز لها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل، ومتى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة تحتاج إلى الوضوء؛ كقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، وينقض وضوؤها بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، هذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها خلاف كونها مستحاضة.

حكم الشرع في الاستحاضة  

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن حكم المستحاضة في الشرع أن تتوضأ لكل صلاة إذا لم ينتقد الوضوء.

وأضاف مستشار المفتي، أن المستحاضة هي من آتاها الدم في غير عادتها، أما الحيض فهو معروف وله مدة معلومة في أيام حيضها، موضحا أن الحيض لاصلاة ولاقراءة قرآن ولاصيام، أما الاستحاضة تفعل كل هذا وتتوضأ وتصلي من الفرائض ما لم يكون هناك ناقض آخر .

هل دم الاستحاضة ينقض الوضوء

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «أنا حامل وبينزل عليّ إفرازات من غير لون ولها رائحة هل يصح الوضوء والصلاة؟».

وقالت لجنة الفتوى في إجابتها، إنه إذا كان هذا الخارج دمًا فهو نجس وهو دم استحاضة، لأن الحامل لا تحيض على الراجح، والمرأة المستحاضة عليها أن تستنجي وتنظف المحل جيدًا وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرج منها شيء ولو أثناء الصلاة.

وأضافت: أما إذا كان مجرد إفرازات فينظر فإن كانت خارجة من مخرج البول فهي نجسة، وإن كانت خارجة من المهبل فهي طاهرة، وفي كلتا الحالتين هي ناقضة للوضوء.

وأفادت: وعلى كل؛ فيجب عليك الوضوء لكل صلاة، ولا تسقط عنك الصلاة.

طالع أيضا:
- هل نزول دم الاستحاضة أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء

- التصرف الشرعي الصحيح حال إدراك الإمام في الركوع | دار الإفتاء تكشف عنه

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفرازات البنية .. هل تنقض الوضوء؟.. الافتاء تجيب

حكم قراءة القرآن لتيسير الولادة.. الإفتاء توضح ما فعلته زوجات النبي عند اقتراب وضعهن.. فيديو

حُكم وضوء المرأة حال خروج إفرازات طبيعية بعد الحيض

متى تصلى المرأة بعد الولادة؟

حكم معاشرة الزوجة أثناء الحيض باستخدام العازل

هل يجوز صلاة المرأة بالمكياج؟.. وموقف الشرع من الخروج به

ترشيحاتنا

كعب عالمى..محمد صلاح يؤمن فوز ليفربول على واتفورد بهدف خرافي

رغم بساطته.. سعر صادم لإطلالة كارول سماحة بالاردن

بالذهبي اللامع .. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا بـ إطلالة مبهرة.. شاهد

حين تنجب الشيطانة.. الأولى باعته على النت.. والثانية أذاعت لحظات تعذيبه.. والثالثة قتلتهم حبا في عشيقها

جريئة أووي.. زينة تظهر بإطلالة كاجوال من فيلم الفلوس

انتي الوحيدة اللي حبيتها.. انتحار شاب 17 سنة بـ حبل الغسيل في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بكاء عمرو أديب في عزاء المخرج شريف السقا

رغم بساطته.. سعر صادم لإطلالة كارول سماحة بالاردن

قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور