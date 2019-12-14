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هزموا الإعاقة والتقاليد والحرب والسرطان.. قصة 4 نماذج للإرادة على أرض شرم الشيخ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
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صدى البلد
شباب من كل حدب وصوب شاركوا في منتدي شباب العالم.. نماذج للإرادة والقوة حرصوا علي الحضور لشرم الشيخ من أجل النسخة الثالثة لأكبر تجمع شبابي في العالم.. أفارقة وأوربيين وعرب جميعهم شباب من كل العالم اجتمعوا علي أرض مدينة السلام لإخراج طاقاتهم والكشف عن بطولاتهم الخاصة في الحياة.. فها هي كابتن طيار أمريكية تقود الطائرة بدون زراعين، وهذا أحد ضحايا الحرب الأهلية في الكونغو، وهذه صومالية محجبة دخلت مجال عروض الأزياء لأول مرة، وأخيرا طفل هاجمه السرطان 4 مرات خلال حياته البالغة 7 سنوات وانتصر عليه.. في التقرير التالي يرصد "صدى البلد" حكاية 4 نماذج غيرت حياتها بإرادتها وإصرارها.



أول كابتن طيار بدون ذراعين : بربط الحذاء بأصابع قدمي .. شاهد


قدمت متحدية الإعاقة، جيسكياكوكس، أول كابتن طيار بدون ذراعين، عرضًا مؤثرًا بعد ما قامت بربط الحذاء بأصابع قدميها، وهو ما أبهر كل الحضور بمنتدى شباب العالم.

قالت جيسكيا كوكس، أول كابتن طائرة بدون ذراعين على مستوى العالم: كنت أعاني من عيب خلقى ولكنى لم أستسلم وتدربت كثيرا على الطيران، ونجحت فى التحدى وأصبحت أول متحدى اعاقة تقود طائرة بدون ذراعين، متغلبة على الإحباط.

ولدت جيسيكا كوكس من دون ذراعين نتيجة لعيب خلقي نادر، ومع ذلك دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكونها أول شخص يقود طائرة من دون ذراعين.



شاهد .. "حليمة أدن" صومالية أول عارضة أزياء محجبة وتظهر على غلاف أشهر مجلات الموضة


قالت حليمة أدن أول عارضة أزياء محجبة على غلاف أشهر مجلات الموضة في العالم، إنها إمرأة سوداء مسلمة صومالية، مضيفة:" كنت لاجئة في الأساس، وأنا كنت أول ملكة لمسابقات عائدات للوطن وأول من تنافست في مسابقة ملكة جمال امريكا مرتدية الحجاب و أول من ارتدت الحجاب وظهرت على غلاف كبرى مجلات الموضة في العالم".

وأضافت حليمة أدن خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، :" نحن نستطيع تغيير العالم واكتشف ان جيلنا يدرك اهمية تقبل مختلف الآراء والخلفيات وتقبل شتى الرؤى المختلفة".

وتابعت حليمة أدن:" كان من السهل إلقاء اللوم على من اختلفوا عني في الشكل والدين ولكنني أتذكر الماضي وأتذكر أن أروع الأشياء حصلت عليها من المختلفين عني في الشكل والهوية".

ولفت حليمة ادن:" كانت أمي حريصة على تعليمنا تقبل الآخرين واختلافاتهم، وتم قبولي بالترحيب بأذرع مفتوحة من وزملائي عارضي الأزياء والمصورين"، مضيفة:" أبذل قصارى جهدي في دعم المجتمعات وتعاونت مع اليونيسيف لكي ألفت انتباه العالم إلى مجتمعات الأطفال التي تحتاج إلى الدعم".

وجهت حليمة ادن نصيحة للشباب العالم قائلة:" افعلوا كل ما عليكم واتركوا بصماتكم ولا تستسلموا لليأس ولا تتخلوا عن الامل، ولا تغير نفسك غير قواعد اللعبة".



قال نيشال بانينو أحد ضحايا الحرب الأهلية وأحد أهم المدافعين عن حقوق الإنسان فى العالم، إن الهروب والعودة مرة أخرى إلى منزله كان من أعظم التحديات التى واجهها فى حياته.

وأضاف نيشال بانينو،في افتتاح منتدى شباب العالم، أن والداه عملا دون كلل وملل لكى يتحقق أنهما سيؤمنان حياة عامرة وناجحة له اليوم.

وتابع نيشال بانينو، أنه عندما صرنا لأجئين بسبب الحرب الاهلية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، خيرت أسرتى بين الهروب أو البقاء على قيد الحياة والاستمرار، مشيرا إلى أن أسرته قررت الهروب إلى دولة أوغندا.

وأشار نيشال بانينو، أن أمه قالت له لكي تحدث أثرا فى العالم يجب أن تكون التغيير فى كل يوم من حياتك وأن يكون ملحا فى النجاح ودؤبا لكي يصل إلى ما يريده.

وأوضح نيشال، أن قصته ليست نادرة الحدوث وأن هناك 250 ألف طفل يحدث لهم مثل قصتى ومنهم 40% من البنات، مضيفا أن ويجب على العالم ان يحل مشكلة انتشار الأسلحة الخفيف فى كل العالم، وأن منتدى شباب العالم هو مساحة فى غاية الأهمية لمعالجة مشكلة العنف والنزاعات والصراعات على مستوى العالم.




قال الطفل زين المتعافى من مرض السرطان أربع مرات، إنه عانى من السرطان لمدة 7 أعوام .

وتابع زين خلال كلمته فى منتدى شباب العالم، فى نسخته الثالثة،:"اخترت ألا أستسلم أبدا كما أخترت أن أؤمن بأننى متعاف"، مضيفا: "يجب أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية من كل المحن التى تواجهنا".
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