جمال بيومي: منتدى الشباب يحظى بإشادة عالمية.. ومصر تفرد أجنحتها على السياسة الخارجية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدي شباب العالم الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ يحظى بإشادة عالمية من جميع الدول بالعالم.



وأضاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن مصر تفرد أجنحتها على السياسة الخارجية بجميع دول العالم.



وأشار، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر لمكانتها، والسيسي إعطاء الشباب أشياء لأول مرة فى عهده، مؤكدا أن، مصر استقبلت عشرت الآلاف من الشباب وهذا يعود على مصر بالكثير من المميزات.



وأوضح أن مصر تفيد جميع الشباب بالعالم من هذه المنتديات، وايضًا مصر تسفيد من هذه المنتديات.



كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.



وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



وتستمر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوم 17 ديسمبر الجارى.

