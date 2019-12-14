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أخبار البلد

تبدأ من 5 آلاف جنيه.. مصر للطيران تعلن أسعار عمرة منتصف العام

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:44 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، عن أسعار تذاكر طيران موسم عمرة منتصف العام، وذلك بين الفترة 22 يناير القادم حتى 2 فبراير 202‪0

وأوضحت مصر للطيران، أن أسعار تذاكر طيران العمرة تتراوح من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه وذلك وفقا لخط الرحلة، على أن يكون السفر عبر مطارات "القاهرة وبرج العرب والأقصر".

وأضافت الشركة: إن أسعار تذاكر طيران خط "القاهرة - جدة - القاهرة" 5 آلاف و 800‪ جنيه، وأسعار برامج خط " القاهرة - جدة- المدينة المنورة -القاهرة" 6 آلاف و 200  جنيه، فيما تصل أسعار خط "برج العرب - جدة- برج العرب" إلى 5 آلاف و200 جنيه، وأسعار تذاكر خط " برج العرب / جدة _ المدينة المنورة / برج العرب " إلى 5 آلاف و500 جنيه، وأخيرا أسعار برامج عمرة خط " الأقصر/ جده/ الأقصر" إلى 5 آلاف جنيه.
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