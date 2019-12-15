المرض أعجزني.. مطلقة لـ أصحاب القلوب الرحيمة: لا أستطيع العمل بسبب معدتي ولا أملك تكاليف التحليل

ناشدت المواطنة نجوى إبراهيم، البالغ من العمر 30 عامًا، مطلقة، أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها فى علاجها.



تقول فى رسالتها: أنا مريضة بقرحة في المعدة، وبرجع دم وحالتى صعبة، روحت للدكتور طلب منى تحليل بـ١٣٠ جنيها وليس لدى المبلغ، ولدى طفل في ابتدائي، وأعمل عاملة نظافة، ولا يوجد دخل آخر يساعدنى على معيشتي، والمرض أعجزني عن كل شيء، فلا أستطيع العمل بسبب معدتي، ولا أملك تكاليف التحليل.



واختتمت كلامها، قائلة: عايزة أتعالج من معدتي عشان أقدر أساعد نفسي، ومحتاجة أشتري العلاج يهون عليا مرارة الألم .



للتواصل مع الحالة : ٠١١٤٠٦٧٦٨٤٠



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