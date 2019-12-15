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تنوع في مصادر التمويل .. أكاديمية البحث العلمي: الدولة تخصص لنا 23 مليار جنيه

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:22 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن التعليم العالي والبحث العلمي وجهان لعملة واحدة.

وأضاف محمود صقر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيف العالمي دليل على تحسن البحث والنشر العلمي الدولي".

وتابع محمود صقر: "ما تخصصه الدولة للبحث العلمي 23 مليار جنيه في كل وزارات الدولة التي تمتلك مكون خاص بالبحث العلمي".

وأردف محمود صقر: "الدولة لديها رؤية لتنويع مصادر تمويل البحث العلمي، و مصر بدأت تنويع مصادر التمويل ومنها التمويل الحكومي، كما أن مجلس الوزراء وافق على صندوق الوقف الخيري للبحث العلمي، إضافة إلى صندوق دعم الابتكار والمواهب".

واستطرد محمود صقر: "هناك تعاون دولي في مجال البحث العلمي، ونحصل على 23 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي كـ منحة".
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