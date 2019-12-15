تنوع في مصادر التمويل .. أكاديمية البحث العلمي: الدولة تخصص لنا 23 مليار جنيه

قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن التعليم العالي والبحث العلمي وجهان لعملة واحدة.



وأضاف محمود صقر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيف العالمي دليل على تحسن البحث والنشر العلمي الدولي".



وتابع محمود صقر: "ما تخصصه الدولة للبحث العلمي 23 مليار جنيه في كل وزارات الدولة التي تمتلك مكون خاص بالبحث العلمي".



وأردف محمود صقر: "الدولة لديها رؤية لتنويع مصادر تمويل البحث العلمي، و مصر بدأت تنويع مصادر التمويل ومنها التمويل الحكومي، كما أن مجلس الوزراء وافق على صندوق الوقف الخيري للبحث العلمي، إضافة إلى صندوق دعم الابتكار والمواهب".



واستطرد محمود صقر: "هناك تعاون دولي في مجال البحث العلمي، ونحصل على 23 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي كـ منحة".