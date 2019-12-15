ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

العسل أبرزها.. إضافات هامة لتحضير مشروب مغذي لأبنائك

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:03 ص
إضافات هامة لتحضير
إضافات هامة لتحضير مشروب مغذي لأبنائك
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
مشروبات الأطفال من مكملات الوجبات التي يمكن الاعتماد عليها لتكملة تغذيتهم، لهذا يمكن استغلال هذه المشروبات لتحضيرها بشكل سليم كوجبة ببعض الإضافات التي سنقدمها لكم بنصيحة من الشيف أميرة شنب.

اللبن
- يجب الاعتماد على اللبن عند تحضير أي مشروب للأطفال حتى يمكن الاستفادة من فوائده الصحية حيث إنه أكثر السوائل المغذية، كما إنه يعد مهدئ للأعصاب مما يقلل من توتر الأطفال وزيادة حركاتهم التي قد تنتج عن المشروبات السكرية الأخرى.

العسل
- التحلية بالعسل سواء الأسود أو عسل النحل أفضل من السكر الأبيض، لأن العسل مغذي طبيعي للجسم ويعوض أي نقص يحدث به من الفيتامينات، كما يحفظ معدلات السكر بالجسم دون أن يزيد من اضطرابات الحركة والنشاط الزائد للاطفال.

الإضافات
- الفاكهة بأنواعها، على رأسها البلح يجب الاعتماد عليها لإضافتها على مشروبات الأطفال مما يجعلها كوجبة متكاملة لهم بكل العناصر الغذائية.

الحرارة
- لا تتوقف أهمية المشروب الطبيعي على درجة حرارته، كل ما نحتاجه من المشروبات الساخنة هي التدفئة في الشتاء لإعطاء الجسم الحرارة الكافية لهذا يمكننا أن نقدم اللبن دافئ أو ربما في درجة حرارة الغرفة للأطفال وبه أي إضافات وهذا لا يؤثر على فائدته نهائيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمحاربة الأرق .. 3 مشروبات طبيعية تساعد على نوم هادئ في 5 دقائق

اليوم العالمي لـ الالتهاب الرئوي.. متى يصبح قاتلا .. تعرفي على أسبابه وأعراضه.. وعلاجات منزلية للشفاء من الإصابة

يحميه من الأمراض.. مشروب سحري قدميه لطفلك يومياً

أقوى من المضادات.. 4 مشروبات مجربة للقضاء على نزلات البرد

علاجات منزلية للكحة للأطفال.. 8 مكونات طبيعية تزيل السعال

علاجات منزلية للكحة.. ماذا تفعل ملعقة عسل فى جسمك

ترشيحاتنا

نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس في المركز الكاثوليكي.. صور

بعد خلع ضرس العقل .. تعليق غير متوقع من محمد رمضان.. شاهد

يكفيكم شر المرض.. منى فاروق تدخل المستشفى عقب تعرضها لأزمة صحية

حارس الهلال: التركيز واحترام الترجي قادنا للمربع الذهبي بـ مونديال الأندية

عمرو طارق: السمسرة سبب فشل انتقالي لـ الزمالك.. وأتمنى اللعب للأهلي.. فيديو

اخبار الأهلي | كهربا يغيب عن أول تدريبات للفريق.. وعبد الحفيظ يجتمع بـ طبيب النادي

AdvertisementS

صدى البلد فى منزل نجمة مصر الأولى .. نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في الراقصة والسياسي وسر بكائها بعد عرضه مؤخرًا.. فيديو

الكويت تعتقل طبيبا مصريا إخوانيا لدى وصوله من تركيا وتسلمه للقاهرة

بسبب انتقال كهربا للأهلى.. أول رد فعل من وفاء عامر على شجار شقيقتها مع ياسمين الخطيب

عبر إنستجرام .. صالح جمعة يفجر مفاجأة عن مستقبله مع الأهلي

من منزل نبيلة عبيد | نكشف أسرار الراقصة والسياسي.. وسر لا يعرفه أحد في كواليس الآخر .. فيديو

4 أطعمة غير مكلفة تحارب وتعالج تسوس الأسنان

اشتغلت معاه وأنا نجمة مصر الأولى.. نبيلة عبيد تكشف قصة حذف يوسف شاهين لقبها من تتر فيلم الآخر ورد فعلها.. فيديو

هل إسعاد يونس تجاهلته ؟ نبيل الحلفاوي يرد بحسم

حقيقة عودة الفنانة المعتزلة شمس البارودى للتمثيل وخلع الحجاب..الفنان حسن يوسف يجيب

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

كرسي في الكلوب.. عريس يفسد فرحه .. ويصدم العروسة والمعازيم .. فيديو

محمد صلاح يزاحم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم السبت وفوز ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة تصيب الجماهير أثناء مشاهدتهم عرض سيرك في إنجلترا

بسبب حمار .. مقتل 3 شباب في السعودية

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا