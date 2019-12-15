العسل أبرزها.. إضافات هامة لتحضير مشروب مغذي لأبنائك

مشروبات الأطفال من مكملات الوجبات التي يمكن الاعتماد عليها لتكملة تغذيتهم، لهذا يمكن استغلال هذه المشروبات لتحضيرها بشكل سليم كوجبة ببعض الإضافات التي سنقدمها لكم بنصيحة من الشيف أميرة شنب.



اللبن

- يجب الاعتماد على اللبن عند تحضير أي مشروب للأطفال حتى يمكن الاستفادة من فوائده الصحية حيث إنه أكثر السوائل المغذية، كما إنه يعد مهدئ للأعصاب مما يقلل من توتر الأطفال وزيادة حركاتهم التي قد تنتج عن المشروبات السكرية الأخرى.



العسل

- التحلية بالعسل سواء الأسود أو عسل النحل أفضل من السكر الأبيض، لأن العسل مغذي طبيعي للجسم ويعوض أي نقص يحدث به من الفيتامينات، كما يحفظ معدلات السكر بالجسم دون أن يزيد من اضطرابات الحركة والنشاط الزائد للاطفال.



الإضافات

- الفاكهة بأنواعها، على رأسها البلح يجب الاعتماد عليها لإضافتها على مشروبات الأطفال مما يجعلها كوجبة متكاملة لهم بكل العناصر الغذائية.



الحرارة

- لا تتوقف أهمية المشروب الطبيعي على درجة حرارته، كل ما نحتاجه من المشروبات الساخنة هي التدفئة في الشتاء لإعطاء الجسم الحرارة الكافية لهذا يمكننا أن نقدم اللبن دافئ أو ربما في درجة حرارة الغرفة للأطفال وبه أي إضافات وهذا لا يؤثر على فائدته نهائيًا.