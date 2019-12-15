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خالد النبوي يكشف سبب تألقه في ممالك النار

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
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حمزة شعيب
أكد الفنان خالد النبوي، أن أداءه المميز في مسلسل "ممالك النار" يعود إلى تأثره بإرث كبير لعمالقة الفن في السينما المصرية مثل أحمد زكي ومحمود المليجي ونجيب الريحاني ونور الشريف وغيرهم.

وأشار النبوي خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن روح التعاون في المسلسل كانت رائعة للغاية، وهو ماساعد على خروج المسلسل بهذه الصورة.

أما عن كيفية التعامل مع مخرج أجنبي في مسلسل تاريخي عربي كشف خالد النبوي عن أول لقاء جمعه بمخرج العمل بيتر ويبر، مضيفا:" كان في تونس وبعد حوار دار بيننا قال لي المخرج لم أكن أعلم أنك طومان باي حتى التقيت بك"، لافتا إلى أن هناك مترجما مصاحبا له.

وتحدث النبوي عن مشهد إعدام "طومان باي" لافتا إلى أن هذا المشهد نفذ كما جاء في الكتب.
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