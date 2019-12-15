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رياضة

أخبار الرياضة.. صدمة صالح جمعة للأهلي.. مفاجأة شوبير.. كواليس جديدة حول صفقة كهربا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
نور عادل
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

عبر إنستجرام .. صالح جمعة يفجر مفاجأة عن مستقبله مع الأهلي
فجر صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مفاجأة كبرى حول مستقبله مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.


سبب التعاقد وحقيقة التأجيل.. الأهلي يكشف كواليس صفقة كهربا
كشف أمير توفيق، مدير ادارة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن كواليس التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا.


شوبير يفجر مفاجأة لمتابعي تايم سبورت بشأن إذاعة المباريات الأفريقية.. شاهد
اعلن الاعلامي الرياضي أحمد شوبير أن قناة تايم سبورت تسعى للحصول علي حقوق بث المباريات الافريقية بعد فسخ الكاف تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية حصريا حتى عام 2028.


لاعب تشيلسي السابق: محمد صلاح يمتلك لمسة ميسي
قال لاعب فريق تشيلسي السابق جو كول، أن نجم فريق ليفربول محمد صلاح يمتلك لمسة لاعب فريق برشلونة ليونيل ميسي، وذلك بعد فوز اليوم أمام فريق واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


مدرب الترجي: نحرص على إنهاء المونديال بالمركز الخامس
أكد المدير الفني للترجي الرياضي التونسي معين الشعباني أن هزيمة فريقه، السبت، أمام الهلال السعودي بهدف دون رد في ربع نهائي مونديال الأندية ستمكن الفريق من كسب المزيد من الخبرة.

حارس الهلال: التركيز واحترام الترجي قادنا للمربع الذهبي بـ مونديال الأندية
عبر حارس الهلال السعودي عبد الله المعيوف، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية "قطر 2019"، بعد الفوز السبت على الترجي التونسي، في ربع النهائي، بهدف دون رد.
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