فيديو مرعب نشره مسافر.. هبوط اضطراري لطائرة بعد امتلائها بالدخان

نشر أحد الركاب عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو للركاب بعد هبوط اضطراري في أحد المطارات للطيارة التي كان على متنها، والتي كان من المفترض أنها كانت مسافرة من سيدني إلى مدينة بيرث الأسترالية.
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن إحدى الطائرات الأسترالية التابعة لشركة طيران شهيرة تعطلت إحدى محركاتها وتسببت في تصاعد الدخان في غرفة القيادة.
وطلب الطيار وطاقم الطائرة من الركاب ربط الأحزمة لحدوث تلف في أحد محركات الطائرة، ويجب عليهم الهبوط في أقرب مطار لأنهم إذا استمروا قد يكون هناك خطورة على حياة الركاب.
وقام أحد الركاب بتصوير مقطع فيديو لثوانٍ أثناء هبوط الطائرة وحالة الخوف التي أصابت الركاب بسبب تصاعد الأدخنة في جميع أرجاء الطائرة.
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن إحدى الطائرات الأسترالية التابعة لشركة طيران شهيرة تعطلت إحدى محركاتها وتسببت في تصاعد الدخان في غرفة القيادة.
وطلب الطيار وطاقم الطائرة من الركاب ربط الأحزمة لحدوث تلف في أحد محركات الطائرة، ويجب عليهم الهبوط في أقرب مطار لأنهم إذا استمروا قد يكون هناك خطورة على حياة الركاب.
وقام أحد الركاب بتصوير مقطع فيديو لثوانٍ أثناء هبوط الطائرة وحالة الخوف التي أصابت الركاب بسبب تصاعد الأدخنة في جميع أرجاء الطائرة.