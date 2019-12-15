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أخبار البلد

خالد الفقي: الحديد والصلب تمتلك أصولا تزيد على 10 مليارات جنيه

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:29 م
صدى البلد
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محمد غالي
عقدت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، الأحد، بالدور العاشر بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "90 شارع الجلاء".

وبحسب بيان، عرض رئيس النقابة العامة، وقيادات عمالية، وخبراء، رؤية "النقابة العامة" للنهوض بشركة الحديد والصلب الوطنية، باعتبارها من الشركات الوطنية التي أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطويرها حتى تعمل بكامل طاقتها، في إطار اتجاه الدولة للتطوير الشركات العامة.

وطالب خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية بالاستعانة بـ 18 خبيرًا لتقييم شركة الحديد والصلب وبيان حالتها الفنية قبل اتخاذ أي قرار بخصوص استمرارها من عدمه.

وأوضح خالد الفقي أنه يوجد 18 كلية هندسة فى مصر بها عشرات الخبراء، وبالتالى لابد من الاستعانة بهم، لتقييم الشركة القادرة على النهوض مجددا مثل شركة الدلتا للصلب، لافتا إلى أن اسم الشركة العريق يتطلب تضافر جميع الجهود، لاستمرارها وليس التخلص منها بحجة أنها تخسر أو أنها غير قابلة للتطوير.

وأشار رئيس النقابة العامة، إلى أن الشركة تمتلك أصولا تزيد على 10 مليارات جنيه، فى حين أنها تحتاج لمليار جنيه للتطوير، معتبرا أن عمال الشركة هم مصدر قوتها وليس عبئا عليها.
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