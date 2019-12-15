صوفيا زخارى: التعليم ركيزة أساسية عليها أن تتصدى للعديد من المشكلات.. فيديو

قالت صوفيا زخارى، نائب وزير التعليم باليونان، إن مصر البلد الثاني للجميع، مشيدة بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن التعليم ركيزة أساسية عليها ان تتصدى للعديد من المشكلات .



وأضافت صوفيا زخارى، خلال جلسة تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، أن شباب اليوم هم قادة الغد،و لكى ندرك ذلك لابد من البدأ فى كل الإصلاحات .



وأشارت نائب وزير التعليم باليونان، إلى ان الإصلاحات الكبرى هو أن نبدأ منذ بداية التحاق الطفل فى المدرسة المهارات الرقمية والاجتماعية لضمان النجاح .



وأكدت نائب وزير التعليم باليونان، أنه بالطبع هناك فجوة بين مناهج التعليم وسوق العمل، لذلك فلابد ان نعلم الاطفال قيم وحقوق الإنسان، منوهه الى أنه من الضروري مساعدة الأطفال ليكونوا أكثر تسامح .



وذكرت نائب وزير التعليم باليونان، أنه لابد من تقديم وحدات تعليمية جديدة في المجتمع واحترام الآخر وريادة الأعمال لنشأة جيل كامل متكامل لا ينقصه شئ، مشيرة إلى بعض الارقام المهمه 100 ألف من اليونان خلال الأزمة الماضية التى بدأت 2015 ومازالت مستمرة 5600 منهم من الصغار فهذا أمر مهم للغاية لابد ان نشير إلى الأطفال الذين يأتون إلى البلاد دون مرافقة ذويهم.



وتابعت: انما الذى يحدث فى اليونان الآن وضع آلية إدماج الأطفال داخل قطاع تعليم عبر دورات ومناهج تعليمية للاطفال ومناهج تعليمية ونجح الامر، مشيرة الى ان هناك 2000 طفل يعيشون فى مراكز واء مصممة خصيصا لهم ونقوم برعاية المهاجرين الجدد ونحال التصدي لموجات التدفق القادمة .