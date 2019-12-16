مذكرة لتخفيض ثمن تذكرة العيادات الخارجية بمستشفى إسنا الجديدة

طالب النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإصدار قرارًا، بخفض سعر تذكرة الكشف بالعيادات الخارجية في مستشفى إسنا الجديدة التي دخلت الخدمة منذ أيام إلى 5 جنيهات، رحمةً بالأهالي وظروفهم.





وأكد مجاهد، عبر مذكرة تقدم بها لوزارة الصحة، على ضرورة أن يتضمن قرار وزارة الصحة منح المريض وذويه حزمة من التسهيلات والتيسيرات اللازمة، حرصًا على المشاركة في الدور المجتمعي وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى وذويهم غير القادرين على تحمل نفقات العلاج.





كما طالب عضو مجلس النواب، أن يشمل القرار، إجراء أشعة الموجات الصوتية للمرضى ، وكذلك إجراء تحليل صورة الدم للمريض بالمجان بناء على توصية الطبيب المعالج، وعمل جميع الفحوصات الطبية للمرضى الذين أجروا عمليات جراحية بالمستشفى بالمجان.



