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برلمان

مذكرة لتخفيض ثمن تذكرة العيادات الخارجية بمستشفى إسنا الجديدة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
العيادات الخارجية
العيادات الخارجية
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ماجدة بدوى
طالب النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإصدار قرارًا، بخفض سعر تذكرة الكشف بالعيادات الخارجية في مستشفى إسنا الجديدة التي دخلت الخدمة منذ أيام إلى 5 جنيهات، رحمةً بالأهالي وظروفهم.

وأكد مجاهد، عبر مذكرة تقدم بها لوزارة الصحة، على ضرورة أن يتضمن قرار وزارة الصحة منح المريض وذويه حزمة من التسهيلات والتيسيرات اللازمة، حرصًا على المشاركة في الدور المجتمعي وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى وذويهم غير القادرين على تحمل نفقات العلاج.

كما طالب عضو مجلس النواب، أن يشمل القرار، إجراء أشعة الموجات الصوتية للمرضى ، وكذلك إجراء تحليل صورة الدم للمريض بالمجان بناء على توصية الطبيب المعالج، وعمل جميع الفحوصات الطبية للمرضى الذين أجروا عمليات جراحية بالمستشفى بالمجان.

وأشار إلى أن مستشفى إسنا التخصصي الجديدة، صرح طبي، يقدم خدماته لأكثر من نصف مليون مواطن، عانوا كثيرًا من الحرمان طوال سنوات، ووفر الوقت والجهد على أهالي إسنا بعد أن كانوا يقطعون عشرات الكيلومترات لتحويلهم إلى مستشفيات الأقصر الدولي والعام، وهو ما كان يعرضهم للضرر، وتأخر تلقيهم العلاج الفوري.
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