نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانه نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت نسرين طافش بإطلالة جذابه بوضع ميكب خفيف علي وجهها متناسق مع لون بشرتها لابراز جمالها مع احمر الشفايف ممسكه بيدها ورد.





وعلقت نسرين طافش علي الصورة بجمله من كتاب مواطن الروح قائله "لو تعمقنا بالفهم فسوف نكتشف أن الإنسان المتطور و المتنور حقًا هو الذي يقدّر الآخرين كما يقدر ذاته ، ويقدر فضيلة المحبة أكثر مما يقدر العالم المادي وما فيه".





ونالت الصورة علي اعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام وانهالت عليها التعليقات من وجاءت بين " يا جماوا " و" رائعه دائما " و" عسل " و" ملكه " و" عسل ".



يذكر أن نسرين طافش شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.



