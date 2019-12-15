الجداول النهائية لامتحانات الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول في بورسعيد.. شاهد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الجداول النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الاول للمرحلتين الابتدائية والاعدادية والمقدمة من نبوى باهى وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة وفق رؤية الوزارة .
وجاءت جداول امتحانات المرحلة الابتدائية خالية من الصفين الاول والثانى الابتدائيين وفق نظام التعليم الجديد الذى اقرته الوزارة ويتم تطبيقه من العام المنقضى .
وشملت جداول المرحلة انطلاق امتحانات الصف الثالث الابتدائى 28 ديسمبر الجارى على ان تنتهى 30 ديسمبر في نفس الشهر وتبدأ معها بالتوازى امتحانات الصف الرابع وتنتهى 4 يناير القادم ويبدأ الصف الخامس 2 يناير وينتهى 11 يناير بينما يبدأ الصف السادس 9 يناير وينتهى 14 يناير .
وجاءت جداول امتحانات المرحلة الاعدادية لتعلن انطلاقها بالصفين الاول و الثانى الاعدادى 30 ديسمبر الجارى وتنتهى فى 13 يناير القادم بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادى فى 16 يناير وتنتهى 23 يناير .
وتكون بداية اجازة نصف العام للمرحلتين 25 يناير 2020 لمدة اسبوعين تعاود بعدها الدراسة للفصل الدراسى الثانى.
"اقرأ أيضا : التعليم" تحسم موقف توزيع التابلت على طلاب 2 ثانوي الراسبين من العام الماضيوينشر صدى البلد صورة ضوئية للجداول النهائية للمرحلتين وفقما أعلنت مديرية التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد .
وجاءت جداول امتحانات المرحلة الابتدائية خالية من الصفين الاول والثانى الابتدائيين وفق نظام التعليم الجديد الذى اقرته الوزارة ويتم تطبيقه من العام المنقضى .
وشملت جداول المرحلة انطلاق امتحانات الصف الثالث الابتدائى 28 ديسمبر الجارى على ان تنتهى 30 ديسمبر في نفس الشهر وتبدأ معها بالتوازى امتحانات الصف الرابع وتنتهى 4 يناير القادم ويبدأ الصف الخامس 2 يناير وينتهى 11 يناير بينما يبدأ الصف السادس 9 يناير وينتهى 14 يناير .
وجاءت جداول امتحانات المرحلة الاعدادية لتعلن انطلاقها بالصفين الاول و الثانى الاعدادى 30 ديسمبر الجارى وتنتهى فى 13 يناير القادم بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادى فى 16 يناير وتنتهى 23 يناير .
وتكون بداية اجازة نصف العام للمرحلتين 25 يناير 2020 لمدة اسبوعين تعاود بعدها الدراسة للفصل الدراسى الثانى.