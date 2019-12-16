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برلمان

أخبار البرلمان.. زيادة الأجور والمعاشات هدايا 2019.. تفاصيل حول طلب مناقشة سياسة الحكومة للحد من البطالة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الأحد 12 ديسمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

زيادة الأجور والمعاشات.. هدايا البرلمان للمواطنين في 2019

اتصالات البرلمان تكشف حقيقة إلغاء الدعم في 2020

الأرقام مش معايا.. سيول رأس غارب تثير أزمة بين نواب النقل ورئيس طرق البحر الأحمر

صلاح حسب الله يكشف تفاصيل رسائل السيسي للعالم من شرم الشيخ

عمرو غلاب: إطلاق البنك المركزى 4 مبادرات لتنشيط القطاعات الاقتصادية سيرفع معدلات النمو بقوة

طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للحد من معدلات البطالة

فرج عامر: السيسى وضع الدول الكبرى أمام مسئولياتها لحماية المجتمعات

برلمانية تطالب بتنفيذ توصيات منتدى شباب العالم بشأن ذوي الإعاقة

برلمانية: إعلانات أبليكس ما زالت في القنوات رغم عدم ترخيصه

بعد مبادرة دعم قطاع السياحة.. برلماني: مصر ستجني 20 مليار دولار في الفترة المقبلة

بيان عاجل حول تلوث مياه الشرب بحي المرج: تنذر بكارثة خطيرة
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