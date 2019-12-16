ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 .. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 16- 12 – 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاثنين 16- 12 – 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيه.


وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-11-2019

أسعار الذهب تتراجع في مصر اليوم الاثنين 25-11-2019

عيار 18 يسجل 557 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 12 - 2019 ..فيديو

5 جنيهات انخفاضا للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 -12-2019

عيار 18 يسجل 557 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 - 12 - 2019 .. فيديو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 - 12 - 2019 .. فيديو

ترشيحاتنا

فضيحة أردوغان.. تركيا تطلب سرا عقد مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الغاز

أستاذ جامعي يوقع الغشاشين بمكيدة خطيرة

سر بكاء محمد حماقي في حفل بني سويف.. تفاصيل

مرتضى منصور: من حقي استبدال الهاربين في قائمة الزمالك.. وكهربا والنقاز خونة

زوج مجنون يحاول إشعال النيران في زوجته والسبب غريب

وجبة فاسدة تنهي حياة طفلة بسوهاج| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر فستان رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020