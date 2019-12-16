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الدولار يسجل 16.07 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 16 -12-2019.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:36 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم الاثنين 16-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:

سجل سعر الدولار الأمريكي 16.17 جنيه للبيع و16.07 جنيه للشراء
سجل سعر اليورو 17.95 جنيه للبيع و17.83 جنيه للشراء
سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.24 جنيه للبيع و21.12 جنيه للشراء
سجل سعر الين الياباني 100: 14.85 جنيه للبيع و14.76 جنيه للشراء
سجل سعر الفرنك السويسري 16.37 جنيه للبيع و16.26 جنيه للشراء
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