قطع المياه عن عدد من مناطق القاهرة .. الثلاثاء

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق ( منطقة دار السعادة بالزيتون – ميدان الماظة ومتفرعاته – شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر بدأ من شارع جسر السويس حتى نادى النصر – ميدان صلاح الدين ومتفرعاته وبعض الشوارع المتفرعة من شارع ابوبكر الصديق – منطقة هليوبوليس ).



وذلك نظرًا لأعمال اللحام بين الخط الجديد قطر 600 مللى والخط القائم 800 مللى القادم من محطة مياه الاميريه وذلك لالغاء الخطوط الاسبستوس القديمه والمتهالكة المتعارضة مع اعمال الكبارى وتطوير الطرق فى نطاق شارع ابوبكر الصديق – مصر الجديدة.



وسيتم قطع المياه من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 / 12 / 2019 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم



وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

