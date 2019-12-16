ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بنطلون شريف اتقطع فى الكوشة.. داليا مصطفى تكشف كواليس يوم الزفاف | فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
داليا مصطفي
داليا مصطفي
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة داليا مصطفى عن بعض أسرار وكواليس يوم زفافها على الفنان شريف سلامة حيث تعرضا سويا للعديد من المواقف المحرجة.

وقالت داليا مصطفى أثناء حديثها في قناة العربية الحدث ببرنامج القاهرة الآن والذى تقدمها الإعلامية لميس الحديدي  إن يوم زفافها تعرضت للعديد من المواقف الصعبة وانهارت من البكاء بسبب تأخرها عن القاعة، وحفل الزفاف عدة ساعات بسبب التصوير وتجمهر عدد كبير من المصورين والصحفيين.

وأضافت داليا مصطفى قائلة : شريف أيضا تعرض إلى موقف محرج حيث تمزق بنطلونه عندما جلسنا على الكوشة وهو الأمر الذى دفعنا إلى إنهاء الحفل سريعا.

وكان احدث أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل حواديت الشانزليزيه و شاركها البطولة إياد نصار ، إخراج مرقص عادل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب حذائها.. الأميرة كيت ميدلتون تتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات

بجمبسيوت جلد.. داليا مصطفى بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

داليا مصطفى: بغسل رجل جوزي بالميه والملح .. فيديو وصور

داليا مصطفى في ندوة صدى البلد: الجمهور يناديني بـ قسمت في الشارع.. صور

داليا مصطفي: جوزي مبقاش يغير عليا.. فيديو

ترشيحاتنا

المملكة أصبحت مقلقة.. مسلمو بريطانيا يبدأون الرحيل بعد فوز بوريس جونسون

سمير فرج يكشف خطورة الاتفاقية التركية الليبية على مصر

حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة.. وحقيقة أدائها بدون وضوء

وجبة فاسدة تنهي حياة طفلة بسوهاج| تفاصيل

مشروع قانون | اعرف مرتبك بعد زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب

حسن عفيفي يتصدر جوجل بعد وفاته.. وتعليق مؤثر من زوجته هناء الشوربجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيري عادل بإطلالة شتوية في أجواء العام الجديد

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

بشعر قصير وملابس رياضية.. منة فضالى تتألق فى سوريا