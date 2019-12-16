بنطلون شريف اتقطع فى الكوشة.. داليا مصطفى تكشف كواليس يوم الزفاف | فيديو

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن بعض أسرار وكواليس يوم زفافها على الفنان شريف سلامة حيث تعرضا سويا للعديد من المواقف المحرجة.



وقالت داليا مصطفى أثناء حديثها في قناة العربية الحدث ببرنامج القاهرة الآن والذى تقدمها الإعلامية لميس الحديدي إن يوم زفافها تعرضت للعديد من المواقف الصعبة وانهارت من البكاء بسبب تأخرها عن القاعة، وحفل الزفاف عدة ساعات بسبب التصوير وتجمهر عدد كبير من المصورين والصحفيين.



وأضافت داليا مصطفى قائلة : شريف أيضا تعرض إلى موقف محرج حيث تمزق بنطلونه عندما جلسنا على الكوشة وهو الأمر الذى دفعنا إلى إنهاء الحفل سريعا.



وكان احدث أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل حواديت الشانزليزيه و شاركها البطولة إياد نصار ، إخراج مرقص عادل.