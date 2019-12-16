محمد صلاح و10 آخرون.. حكاية أصعب منافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي

بهدفين رائعين في مرمى واتفورد، وجه محمد صلاح تهديدا مباشرا لنجوم الدوري الإنجليزي من خلال سعيه للاحتفاظ بلقب الهداف بعد عامين متتالين حاز فيهما المصري المحترف في صفوف ليفربول الحذاء الذهبي لمسابقة الدوري الإنجليزي.



محمد صلاح فاز في الموسم قبل الماضي بلقب الهداف برصيد 32 هدفا وأفضل لاعب في البطولة، وتمكن الموسم الماضي من حصد لقب الهداف برصيد 22 هدفا، لكن الموسم الحالي يواجه منافسة شرسة مع 10 لاعبين أو يزيد.



فاردي يغرد منفردا



بـ 16 هدفا يمشي فاردي وحيدا في المقدمة في موسم استثنائي يشبه موسمه مع الفريق عام 2015 - 2016 الذي حصد فيه لقب الهداف ومنح ليستر لقب البطولة.



ليستر ينافس على لقب البطولة في المركز الثاني خلف ليفربول متفوقا على مانشستر سيتي الذي يعاني من كبوات متتالية هذا الموسم.



أبراهام وأوباميانج وراشفورد



3 لاعبين ينافسون على لقب الهداف بينما أنديتهم تعاني مرارة الخسارات المتتالية وتراجع النتائج وعدم وجود لاعبين يستطيعون توصيلهم إلى مرمى الخصوم بسهولة.



أبراهام الصاعد من ناشئي تشيلسي مفاجأة الموسم بـ 11 هدفا في 17 جولة، بينما يشاركه في نفس الرقم الجابوني أوباميانج هداف آرسنال، بينما يأتي من بعدهم راشفورد قائد هجوم مانشستر يونايتد برصيد 10 أهداف.



صلاح و6 آخرون



برصيد 9 أهداف يتشارك محمد صلاح مع 6 لاعبين آخرين في المركز الرابع لهدافي الدوري الإنجليزي، متساويا مع زميله في الفريق ساديو ماني.



صلاح أبدى نية حقيقية لاستكمال المسيرة نحو اللقب المحبب إليه مهددا من يشاركه في نفس عدد الأهداف وهم إلى جانب ساديو ماني، هاري كين ورحيم سترلينج وداني إنجز وسيرجيو أجويرو وتيمو بوكي.