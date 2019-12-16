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رياضة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يصطدم بـ أتليتكو مدريد في دور الـ16

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:23 م
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
انتهت منذ قليل، مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم، الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، داخل مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، عن مباراة نارية تجمع بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وأتليتكو مدريد الإسباني.

وستقام مباريات ذهاب دور الـ16 أيام 18، 19، 25 و26 فبراير من عام 2020 المقبل، بينما العودة ستقام أيام 10، 11، 17 و18 مارس.

وكان ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا لنسخة عام 2019 الجاري، للمرة السادسة في تاريخه.

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