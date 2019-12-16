سفير بنما يتفقد ديوان عام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث

قام إليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة يرافقه اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، بتفقد عدد من إدارات ديوان عام محافظة بورسعيد ، واستمع لشرح موجز عن عمل كل إدارة ، حيث أشاد بالتطور الكبير فى منظومة العمل الإدارى داخل المحافظة ، والذي يدار بفكر علمى وتكنولوجى حديث .



كما قام سفير بنما بزيارة متحف النصر الحديث بحديقة المسلة ،و حرص على تفقد أقسام المتحف واستمع لشرح تفصيلى عن المعالم التاريخية والأثرية داخل متحف النصر ، والتي تعبر عن فترات تاريخية هامة فى تاريخ بورسعيد بصفة خاصة ، ومصر بصفة عامة .



وأشاد إليخاندرو ميندوزا بمتحف النصر الحديث والذي يكشف عن عراقة التاريخ المصرى ، مؤكدا عن سعادته بما شاهده من أوجه مختلفة للحضارة والتاريخ والتقدم على أرض محافظة بورسعيد ، وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار عمق العلاقات بين دولتى مصر و بنما ، والتى تتجسد فى مختلف المجالات ، معبرا عن تطلعاته نحو مزيد من العلاقات بين البلدين .



وكان اللواء عادل الغضبان ، قد استقبل السفير إليخاندرو ميندوزا صباح اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد ، فى إطار دعم العلاقات و روابط الصلة بين البلدين