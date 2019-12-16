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محافظات

سفير بنما يتفقد ديوان عام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:22 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
قام إليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة يرافقه اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، بتفقد عدد من إدارات ديوان عام محافظة بورسعيد ، واستمع لشرح موجز عن عمل كل إدارة ، حيث أشاد بالتطور الكبير فى منظومة العمل الإدارى داخل المحافظة ، والذي يدار بفكر علمى وتكنولوجى حديث .

كما قام سفير بنما بزيارة متحف النصر الحديث بحديقة المسلة ،و حرص على تفقد أقسام المتحف واستمع لشرح تفصيلى عن المعالم التاريخية والأثرية داخل متحف النصر ، والتي تعبر عن فترات تاريخية هامة فى تاريخ بورسعيد بصفة خاصة ، ومصر بصفة عامة .

وأشاد إليخاندرو ميندوزا بمتحف النصر الحديث والذي يكشف عن عراقة التاريخ المصرى ، مؤكدا عن سعادته بما شاهده من أوجه مختلفة للحضارة والتاريخ والتقدم على أرض محافظة بورسعيد ، وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار عمق العلاقات بين دولتى مصر و بنما ، والتى تتجسد فى مختلف المجالات ، معبرا عن تطلعاته نحو مزيد من العلاقات بين البلدين .

وكان اللواء عادل الغضبان ، قد استقبل السفير إليخاندرو ميندوزا صباح اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد ، فى إطار دعم العلاقات و روابط الصلة بين البلدين
سفير بنما يتفقد ديوان عام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث
سفير بنما يتفقد ديوان عام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث
سفير بنما يتفقد ديوان عام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث
سفير بنما يتفقد ديوان عام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث
سفير بنما يتفقد ديوان عام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث
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