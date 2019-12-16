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أخبار البلد

الرئيس السيسي يلتقط صورا تذكارية مع المشاركين فى منتدى شباب العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شرم الشيخ - محمد عبد المنعم
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالب المشاركين في منتدى شباب العالم، والتقط صورا تذكارية معهم.

جاء ذلك عقب إطلاقه المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي "مودة" الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأبدى عدد كبير من الشباب المشاركين في فعاليات منتدى شباب العالم، سعادتهم بالتواجد والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، حيث أكدوا أنه فرصة كبيرة لتحقيق التواصل مع مختلف الشباب من بلدان العالم.

وأكد الشباب أنهم اكتسبوا صداقات جديدة من مختلف بلدان العالم خلال مشاركاتهم في فعاليات المنتدى، فضلا عن الاستفادة من الجلسات الثرية التي يحتويها المنتدى.

وحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم بعضا والهتاف بنجاح المنتدى في أجواء احتفالية كرنفالية بمنتدى شباب العالم بمدينة السلام شرم الشيخ.
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