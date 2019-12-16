من منتدى شباب العالم.. ممثل الأمم المتحدة: الحضارة بدأت هنا.. فيديو

قال ميجيل موراتينوس الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، إنه لشرف عظيم له المشاركة في منتدى شباب العالم.



وأضاف ميجيل موراتينوس خلال كلمته في جلسة دول المتوسط.. حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، :" أثني على مبادرة الرئيس السيسي لإطلاق منصة تجمع بين الشباب وكبار السن من أجل إقامة حوار عابر للأجيال" .



وتابع ميجيل موراتينوس:" من الأهمية أن نستمع إلى الشباب وإلى انتقاداتهم وطروحاتهم ويجب أن ينظر كبار السن إلى مقترحات الشباب حتى نستطيع أن نفهم بعضنا البعض، والبحر المتوسط جزء من هويتي الشخصية والعملية والسياسية، وأنا متوسطي الهوية".



وأكمل ميجيل موراتينوس:" أمثل منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات التي تقود الحوار ويلتقي الشباب لإحياء الجذور في حضارة المتوسط، وفكرة الحضارة لم تكن موجودة في أماكن أخرى مثل أستراليا ومفهوم الحضارة بدأ في جنوب وشرق المتوسط".



ولفت ميجيل موراتينوس:" منطقة المتوسط قلب العالم ونحن نفتخر الإسهامات التي قدمناها لتاريخ الإنسانية،ـ ونناقش مستقبل منطقة المتوسط لنخبر أنفسنا ضرورة إحياء المتوسط كونه قلب العالم".

