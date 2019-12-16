وزيرة الهجرة: مصر الدولة الأولى التي كرمت الجاليات الأجنبية لديها.. فيديو

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن المصريين في الخارج شاركوا في إعمار دول ودعم نظام قضائي، ومصر هي الدولة الأولى التي كرمت الجاليات الأجنبية لديها.



وأضافت نبيلة مكرم خلال كلمتها في جلسة دول المتوسط.. حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم،: "التقت بشباب اليونان ومصر المقيمين في الخارج، والمشاركين في المنتدى وقمنا بعقد ورشة عمل لإحياء الجذور الخاصة بالشباب".



وتابعت نبيلة مكرم: "يتم عقد معسكر للأطفال المصريين في الخارج وأطلق معسكر «هنعيشها بالمصري» في شرم الشيخ لكل الأطفال المصريين في كل أنحاء العالم".



وأكملت نبيلة مكرم: "أكون حريصة على حضور ملتقى هيا بنا نصلي ويشارك في هذا الملتقى وزير الآثار ووزيرة السياحة وتم عقد 5 ملتقيات حتى الآن ودير سانت كاترين دير يوناني متواجد على أرض سيناء وأدعو الشباب لزيارة دير سانت كاترين".

