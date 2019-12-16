محافظ الإسكندرية: نظافة المدينة الفترة القادمة إجبارية وليست اختيارية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال أول اجتماعاته مع مسئولي شركة نهضة مصر، أن نظافة المدينة، الفترة القادمة إجبارية وليست اختيارية حتى يشعر الأهالي أن مدينتهم عادت نظيفة.



وأوضح الشريف، أنه إذا ما تم الانتهاء من مشكلة النظافة بالمدينة فإن 50٪ من مشكلات الإسكندرية ستنتهي، مشيرا إلى أن ملف النظافة هو أول الملفات التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المحافظين عقب حلف اليمين وتلاه ملف الصحة وذلك لمدى تأثير النظافة على الصحة العامة للمواطن.



وأوضح الشريف، أن ملف النظافة بكل حي هو مسئولية رئيس الحي في المقام الأول. مشددا على رؤساء الأحياء التعاون الكامل مع شركة نهضة مصر فيما يخص أعمال جمع القمامة؛ مطالبا شركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات من مدخل الاسكندرية الزراعي.



وخلال الاجتماع؛ استعرضت كل من شركة نهضة مصر، وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة، وضع منظومة النظافة، ووضع المحطات الوسيطة، وما تم من أعمال بمركز المخلفات الطبية، وأعمال دهان كونترات، وما يتم من أعمال كنس وتجريف، وكذا منظومة الجمع المنزلي والجمع بالصافرة.