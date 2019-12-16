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رياضة

الدوري المصري .. مروان حمدي يحرز الهدف الأول لدجلة في شباك المقاولون العرب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:59 م
لقاء المقاولون ووادي
لقاء المقاولون ووادي دجلة
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حسام الحارتي
تقدم وادي دجلة علي منافسة المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز .

واستطاعوا لاعبو وادي دجلة من خطف الهدف الأول في الدقيقة " 87" عن طريق اللاعب مروان حمدي في شباك المقاولون العرب ليعلن تقدم فريقه .

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريق المقاولون العرب ووادي دجلة ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين وحاول لاعبو المقاولون العرب فرض السيطرة على أحداث المباراة وإحراز هدف الفوز والتقدم من أجل احتلال صدارة الدوري الممتاز.

لجأ لاعبو وادي دجلة إلى تمرير الكرات القصيرة قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من أجل تخطي أحداث الشوط الأول.

وخاض المقاولون العرب منافسه وادي دجلة بتشكيل مكون من :

وجاء تشكيل المقاولون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامى.

خط الوسط: محمد مجلى - محمد يوسف - محمد عصام.

خط الهجوم: عبد الله ياسين - لويس هينستروزا - سيف الدين الجزيرى.
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