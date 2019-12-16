أحمد موسى: منتدى شباب العالم يسبب مشكلة كبرى لأهل الشر والخونة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ سبب مشكلة لدى أهل الشر والخونة، مضيفا: "منتدى شباب العالم نجح نجاحا باهرا".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الخونة قالوا إن حاضري المؤتمر ليسوا من شباب المحافظات ولكن منتدى شباب العالم شارك فيه شباب المحافظات".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "منتدى شباب العالم لم يصبح ملكًا لنا ولكن المنتدى أصبح منصة عالمية والأمم المتحدة تتحدث عن منتدى شباب العالم".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "رسالة المنتدى واضحة للجميع وهناك 166 دولة مشاركة بوفود في المنتدى وهذه أكبر مشاركة من دول في منتدى شبابي".



ولفت الإعلامي أحمد موسى: "صورة مصر لن تتغير بالإرهاب ولكن منتدى شباب العالم ناجح ويسبب مشكلة كبيرة للخونة والمتأمرين".