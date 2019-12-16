أحمد موسى: أجهزة استخبارات تستغل التكنولوجيا للتدخل في شئون الدول وهدمها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في جلسة الذكاء الاجتماعي عن المسيطر على السوشيال ميديا والمسؤول عن استغلال التكنولوجيا ضد الدول.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أجهزة استخبارات تستغل التكنولوجيا للتدخل في شؤون الدول وهدمها".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، "يجب ألا نكون أسير السوشيال ميديا والقنوات المعادية التي تستهدف هدم مصر".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى أن "الرئيس السيسي أكد ضرورة الاستعداد إلى الثورة الصناعية الرابعة ومصر تستعد لدخول العالم الرقمي".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى "الرئيس السيسي أكد ضرورة الاستعداد للموجة الجديدة من الثورة الصناعية".