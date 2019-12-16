ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: أجهزة استخبارات تستغل التكنولوجيا للتدخل في شئون الدول وهدمها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:55 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في جلسة الذكاء الاجتماعي عن المسيطر على السوشيال ميديا والمسؤول عن استغلال التكنولوجيا ضد الدول.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أجهزة استخبارات تستغل التكنولوجيا للتدخل في شؤون الدول وهدمها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "يجب ألا نكون أسير السوشيال ميديا والقنوات المعادية التي تستهدف هدم مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى أن "الرئيس السيسي أكد ضرورة الاستعداد إلى الثورة الصناعية الرابعة ومصر تستعد لدخول العالم الرقمي".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى "الرئيس السيسي أكد ضرورة الاستعداد للموجة الجديدة من الثورة الصناعية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفر على الشمال.. أحمد موسى: الإخوان دعوا لأكثر من 100 ثورة على السوشيال ميديا

أبرز فيديوهات التوك شو | أحمد موسى: ساعة ونصف من القاهرة لـ بور سعيد وساعتان لـ سيناء على محور 30 يونيو.. ومميزات يوفرها القمر الصناعي طيبة 1 للمصريين

أبو العينين: الدول الأوروبية والعربية تصف المشروعات المصرية بالمعجزات..فيديو

أخبار التوك شو..أبو العينين يطالب بالاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.. وتعليق أحمد موسى على فوز البحرين بـ خليجي 24

الاستعلامات تصدر نشرة عن تغطية الإعلام الدولى لمنتدى شباب العالم

ترشيحاتنا

وفاة ياسر زايد مخرج مسلسل هبه رجل الغراب

أول تعليق من ممثلة أردنية بعد اقتحام سعودى غرفتها ونزع عباءتها.. فيديو

صورة جديدة تجمع سعد سمير وكهربا فى الأهلي.. شاهد

ملاك الموت.. شرطة دبي تكشف تفاصيل ضبط الرجل الأخطر في العالم

شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بمكياج ساحر على إنستجرام

بـ فضل الكلاب.. العثور على مخلوق بحري عمره 65 مليون عام.. صور

AdvertisementS

انخفاض أسعار المحروقات 10%.. مفاجأة من البرلمان بعد أكبر تراجع للدولار

رسميا .. الإسماعيلى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلي ويخاطب اتحاد الكرة

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. اعرف المواصفات الرسمية وعدد الأسئلة

بـ روب أبيض ومجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

نشرة الفن.. صور جديدة لـ شيما الحاج بعد الفيديو الإباحي.. رد فعل ابن داليا مصطفى بعد رؤيتها بملابس مثيرة | شاهد

وفاة ياسر زايد مخرج مسلسل هبه رجل الغراب

بـ وصلة رقص أنثوية.. شاهد| ريم البارودى بإطلالة تشعل إنستجرام

أم قمر أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

نبات صحراوي.. أقوى دواء على وجه الأرض للمفاصل والعظام

الزمالك يفاجئ طارق حامد.. تفعيل العقد الجديد بقيمة مالية كبيرة

في ذكرى رحيل مها صبرى | عاشت حياة مأساوية بسبب زوجها | تفاصيل

دلوعة الغناء.. قصة مها صبرى صاحبة أغنية ما تزوقيني يا ماما.. حياتها انتهت على أيدى الدجالين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع

بـ روب أبيض ومجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج مسخن وشوربة الحبوب المنوعة وكريب فانيليا وشيكولاتة