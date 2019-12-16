ليلى علوي فى ضيافة جامعة عين شمس .. غدًا

ينظم غدا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بجامعة عين شمس، " لقاءً مفتوحا مع الفنانة" ليلي علوى" حول دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع.
يأتي هذا اللقاء المفتوح، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما يرعى اللقاء أيضًا، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق د. جيهان رجب وكيلة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.
ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا اللقاء المفتوح بالتعاون والاشتراك مع قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.
ومن المقرر أن تدير هذا الحوار مع الفنانة الكبيرة ليلى علوي، والكاتبة الصحفية" أمال عثمان".
يأتي هذا اللقاء المفتوح، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما يرعى اللقاء أيضًا، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق د. جيهان رجب وكيلة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.
ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا اللقاء المفتوح بالتعاون والاشتراك مع قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.
ومن المقرر أن تدير هذا الحوار مع الفنانة الكبيرة ليلى علوي، والكاتبة الصحفية" أمال عثمان".