ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ليلى علوي فى ضيافة جامعة عين شمس .. غدًا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:11 م
ليلى علوي في جامعة
ليلى علوي في جامعة عين شمس
Advertisements
ياسمين سامي
ينظم غدا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بجامعة عين شمس، " لقاءً مفتوحا مع الفنانة" ليلي علوى" حول دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع.

يأتي هذا اللقاء المفتوح، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما يرعى اللقاء أيضًا، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق د. جيهان رجب وكيلة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.



ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا اللقاء المفتوح بالتعاون والاشتراك مع قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.

ومن المقرر أن تدير هذا الحوار مع الفنانة الكبيرة ليلى علوي، والكاتبة الصحفية" أمال عثمان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس اليوم.. توقع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الدلتا للعلوم..وفاروق حسني في زيارة للجامعة.. وتنظم اليوم العلمي لوحدة الإخصاب المعملي

ذوو القدرات الخاصة يحصدون 12 ميدالية ذهبية فى اللقاء الرياضى للجامعات

إنطلاق حملة صحتك مسئوليتنا بهندسة عين شمس .. غدا

ليلى علوي في ضيافة جامعة عين شمس الثلاثاء المقبل

17 ديسمبر .. ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس

17 ديسمبر.. أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس تستضيف ليلى علوى

ترشيحاتنا

وفاة المخرج ياسر زايد | 5 معلومات لا تعرفها عنه | أبرزها والده كاتب مشهور

تركيا ترسل قوات خاصة ومعدات عسكرية إلى ليبيا.. تفاصيل

بعد خسارته المتعددة | تصريح صادم من هاني رمزي عن نادي الزمالك

نشرة الفن.. صور جديدة لـ شيما الحاج بعد الفيديو الإباحي.. رد فعل ابن داليا مصطفى بعد رؤيتها بملابس مثيرة | شاهد

طلائع الجيش يقسو على الزمالك ويمطر شباكه بثلاثية

سائق شاحنة ضخم يسحب قائد سيارة ويسحله بعنف في طريق عام .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها

طلائع الجيش يعمق جراح الزمالك ويهزمه 2/3 في الدوري المصري

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع