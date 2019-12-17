6 جرائم قتل بالمحافظات.. عامل يقتل طليقته أمام زوجها الثاني في العاشر من رمضان.. سوداني ينهي حياة شقيقه بالدقي .. والعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها في كفر الزيات

أمراض الشيخوخة.. كشف غموض العثور على جثة مسن بقليوب

أشعل سجارة بجوار جثته| سوداني يقتل شقيقه في الدقي

بها سحجات.. العثور على جثة طفلة ٤ سنوات في عقار بمدينة أكتوبر

عامل يقتل طليقته أمام زوجها الثاني

كشف لغز العثور على جثة مسن في القليوبية



بسبب صوت الموسيقى.. سوداني ينهي حياة شقيقه

مقتل طفلة داخل عقار في الحي السادس

العثور على فتاة مشنوقة داخل غرفتها في الغربية

استمرار البحث عن قاتل زميله في الدقهلية



وقعت ما يقرب من 6 جرائم قتل بمختلف المحافظات، أمس الاثنين، ما بين سوداني يقتل شقية، وكشف لغز العثور على جثة مسن داخل مسكنه بقليوب، وفي النهاية مواطن بمدينة العاشر من رمضان يتخلص من طليقته عن طريق إصابتها بطعنة بالرقبة أمام زوجها الثاني.تخلص مواطن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من طليقته قتلا عن طريق إصابتها بطعنة بالرقبة أمام زوجها الثاني، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بالعاشر من رمضان، وجار تحرير المحضر اللازم.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من قسم ثان العاشر من رمضان، يفيد مقتل " إيمان أ " 32 سنة ربة منزل داخل شقة سكنية بالحى 11 بمدينة العاشر بعمارات مصر الحجار.وعلي الفور انتقل فريق من قسم ثان العاشر، وتبين قيام" عبد الله ح " عامل بشركة، بارتكاب الواقعة، وقتله طليقته أمام زوجها الثاني عن طريق طعنها .وتم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بأن المجني عليها كانت زوجته ولديه منها طفلان، وجار مناقشته عن الدافع الحقيقي وراء القتل وتحرير المحضر اللازم.كشفت مباحث قليوب لغز العثور على جثة مسن داخل مسكنه حيث تبين أن الوفاة طبيعية نتيجة أمراض الشيخوخة ولا توجد اى شبهة جنائية فى الحادث.تلقى اللواء جمال الرشيدي، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من الأهالى مفاده العثور على جثة مسن داخل مسكنه.وانتقلت قوات المركز لمحل البلاغ وبالفحص تبين أنها جثة لرجل في العقد السادس من العمر مرتدي جميع ملابسه ووجود الجثة في حالة تعفن.وباستدعاء مفتش الصحة تبين عدم وجود آثار اعتداء أو جروح بالجثة وبعمل التحريات تبين أنه يقيم بمفرده وباستدعاء أسرته أفادت بأنه مصاب بأمراض الشيخوخة تم التحفظ على الجثة وباشرت النيابة التحقيق.أنهى شاب سوداني الجنسية حياة شقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهما على صوت مكبر الصوت بمنطقة الدقى.تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل احدى الشقق السكنية بمنطقة المساحة التابعة للقسم، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.وانتقل إلى موقع الحادث العقيد عمرو البرعي مفتش المباحث، وبرفقته المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقي، وتبين وجود شاب مسجى على الأرض غارقا في دمائه وبجواره آخر ممسكا بسيجارة في يده وبجواره سكين مدمم.وبمواجهة الشاب تبين أن الجثة لشقيقه الاصغر، وان خلافات نشبت بينهما بسبب صوت الموسيقى فى مكبر الصوت، فطلب منه خفضها رفض المجنى عليه فاستل سكينا وطعنه بها في صدره.وتبين من التحريات أن الأهالي استمعوا صوت مشاجرة بين الشقيقين واتصلوا بالشرطة التي حضرت وتمكنت من ضبط المتهم فى موقع الجريمة.تحرر المحضر اللازم وبالعرض على اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بعرضه على النيابة العامة.تلقت الأجهزة بالمديرية بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة داخل عقار بالحي السادس، وبها سحجات.وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث برئاسة العميد طه فودة لكشف الملابسات.وتبين من المعاينة الأولية أن الطفلة بالغة من العمر ٤ سنوات وبها سحجات وتم العثور عليها داخل عقار بالحي السادس.تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.شهدت قرية شبراريس بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها مشنوقة بواسطة حبل بسقف غرفتها داخل منزل عائلتها في ظروف غامضة.وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بحدوث الواقعة.وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة المقدم محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي كفر الزيات وبسيون والرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات الى مكان الحادث وتبين وفاة "نورهان .م" تلميذة بالصف الثالث الإعدادي مشنوقة بواسطة حبل داخل غرفتها.وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.وجرى نقل جثة الفتاة الى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا للتأكد من وجود شبهة جنائية أو وفاتها إثر تعرضها لأزمة نفسية.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.كما تكثف مباحث ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية من جهودها لضبط متهم بقتل زميله بسبب خلافات.وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من النجدة يفيد بمقتل عادل الجرايحى.الشبراوى 30 عاما عاطل مقيم ميت سلسيل.وتبين من التحريات واقوال الشهود ان القاتل يدعى إسلام ع ش ٢٧ عاما مقيم ميت سلسيل وان مشاجرة حدثت بينهما، طعنه خلالها وفر هاربا.وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.