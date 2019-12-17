ورش فنية متنوعة بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام الفرع لقصر ثقافة الأسمرات ورشة فنون تشكيلية لعمل كارت معايدة مع ورشة تدريب موسيقي على الأغانى الوطنية للفنان محمد الوريث بجانب جلسة حوارية مع الأطفال لتعليم سلوكيات النظافة وغسيل الأسنان وتنظيف الأيدي، ثم ورشة حكي لقصص الأطفال بمكتبة الطفل، كما ناقش القصر مع سيدات الحي ترشيد استهلاك المياه أثناء التعامل اليومي وتعليم فصل محو الأمية لمحمود قاسم المعلم بالهيئة العامة لتعليم الكبار ورباب عبد الغنى مدير إدارة الخليفة وذلك بحضور مدير عام الفرع.
نفذ قصر ثقافة الريحاني ورشة لعمل لوحات تعبر عن الاحتفال برأس السنة الميلادية باستخدام الألوان والفوم بمدرسة هارون الرشيد الإعدادية مع ورشة أشغال يدوية (تطريز) بمدرسة إسماعيل القباني، بينما أدارت مكتبة دار الحرب الإلكترونية حوار مفتوح عن أهمية الثقافة والمعرفة والاطلاع فى تنمية المعارف العامة للأطفال فى سن مبكر بمشاركة طلاب مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية لغات، وناقش قصر ثقافة الوفاء والأمل كتاب ميمونة ومارية لمحمد أحمد برانق بمكتبة الطفل.
أقام نفذ بيت ثقافة المدفعية ورشة فنون تشكيلية للكروت بمناسبة رأس السنة باستخدام ألوان جواش وتشكيل الورق بمدرسة الملك فهد، بينما ناقش قصر منشأة ناصر كتاب على اسم مصر، كما اقام بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع ورشة لصناعة العرائس والتي يقيمها فرع ثقافة القاهرة لتعليم استخدام خامات مختلفة والخطوات اللازمة لتصنيع العرائس، وأقام فرع مصر الجديدة معرض كتاب متنوع، كما أقامت مكتبة sos بعمل معرض كتب متنوع للأدباء، بينما أقام بيت ثقافة نادي هليوليدو ورشة عمل كروت بمناسبة رأس السنة الميلادية، ونفذت فرقة القاهرة للموسيقى العربية بروڤه لهم بداخل قصر ثقافة روض الفرج.